Presidente electo Kast nombra a ex general del Ejército como subsecretario de las FFAA - Chilevisión

El futuro mandatario también designó a el ex vicealmirante de la Armada, Alberto Soto Valenzuela, como comisionado presidencial para la Macrozona Norte.

La Oficina del Presidente Electo (OPE) informó este lunes el nombramiento de Christian Bolívar Romero como futuro Subsecretario de Fuerzas Armadas, entidad dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.

Es general (r) del Ejército y cuenta con una amplia trayectoria de casi 40 años en mandos operativos y también se desempeñó como Comandante de Operaciones Terrestres.

Bolívar fue director de la Academia de Guerra del Ejército, en donde se forman los oficiales de Estado Mayor.

También ha desarrollado labores de coordinación interinstitucional en materias de seguridad pública y ha contribuido como consultor y académico en temas de defensa, pensamiento estratégico y liderazgo.

Comisionado presidencial de la Macrozona Norte

El presidente electo, José Antonio Kast, también nombró al Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte. Se trata de Alberto Soto Valenzuela, Vicealmirante (r) de la Armada.

Él tendrá la misión de implementar el Escudo Fronterizo en el norte de nuestro país y cuenta con experiencia como Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval y Jefe de Operaciones Navales.

También se desempeñó como comandante de Operaciones Navales, con jurisdicción nacional, y comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, con jurisdicción entre Arica y Taltal.

Su labor estará enfocada en la recuperación del control soberano de la frontera y la seguridad nacional, articulando una coordinación interinstitucional para agilizar procesos de expulsión y reconducción.