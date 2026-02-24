“Me lo contó Álvaro Salas…”: Rafa Araneda sorprendió con chiste "sin censura" en pleno escenario de Viña 2026 - Chilevisión

Durante la segunda noche de Viña 2026, el animador sorprendió a la Quinta Vergara con una particular interacción.

Rafael Araneda sorprendió con un chiste "sin censura" en pleno escenario durante la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026.

Mientras la transmisión oficial se encontraba en una pausa comercial, Araneda y Karen Doggenweiler salieron a hablar con el público que permanecía tras la presentación de Rodrigo Villegas en la Quinta Vergara.

Es en ese momento en que el animador recurre a un chiste corto para amenizar el ambiente.

"Me lo contó hoy día el rey del chiste corto, Álvarito Salas", comenzó anunciando, para luego pedir "que no se viralice".

El chiste sin censura de Rafa Araneda que no se vio en pantalla

En el registro captado por un asistente y difundido a través de redes sociales, se puede escuchar la interacción del animador con el público y su compañera. "Tengo un chiste de esos que te gustan a ti, pero puede ser terrible", anticipó.

"Tengo un amigo tan ansioso, pero tan ansioso que el otro día me preguntó la hora, yo le dije las 10:30 y me respondió: 'ch.... entonces'", remató.