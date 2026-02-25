Cámaras de seguridad muestran el accidente vehicular que protagonizó Fran Maira: Será formalizada este miércoles - Chilevisión

Los registros muestran los momentos previos cuando se produjo el viraje y también el momento del choque.

Durante la tarde de este miércoles, la cantante Fran Maira pasará a control de detención y posterior formalización tras haber protagonizado un accidente vehicular en la comuna de Lo Barnechea.

Los hechos ocurrieron en la intersección de Avenida La Dehesa con El Roble cerca de las 23:00 horas, cuando Maira chocó con el conductor de una motocicleta que tiene diversas lesiones y una fractura de cráneo, por lo que está en estado grave.

Los antecedentes tras la detención de Fran Maira

En las últimas horas se dio a conocer que las pruebas arrojaron que Fran Maira no iba conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Además, las cámaras de seguridad mostraron el momento exacto del accidente, y también los segundos previos cuando se produjo el viraje, cuyo análisis será clave para que la justicia emita su dictamen.

Finalmente, es importante destacar que este es un hecho que aún se encuentra en investigación, es por ello que los detalles del caso se entregarán durante la audiencia de formalización.

