Fran Maira reveló la verdad de la venta de alfajores: “Siempre me vi en...” - Chilevisión

La cantante urbana reveló que ella misma se encargaba de cocinar y vender sus productos, lo que le permitió independizarse y vivir sola desde muy joven.

Fran Maira será una de las próximas invitadas a la última edición de La Divina Comida, donde relató sus inicios vendiendo alfajores y cómo fue irse de su casa a los 19 años.

La jurado de Cuánto Vale el Show contó que todo lo que vendía lo hacía ella, lo cual le permitió poder irse a vivir sola a temprana edad.

"Me fue bien y ahí me pude arrendar una pieza"

"Yo me fui de mi casa a los 19 años, partí con una pyme de pastelería que vendía alfajores, brownie, galletones, pasteles, tortas", comenzó relatando la también cantante.

"Yo los hacía. Me fue bien para juntar una pequeña cantidad de plata y ahí me pude arrendar en conjunto con otros trabajos una pieza. Eso fueron como los inicios, inicios, a los 19 años", agregó.

En esa línea, Maira indicó que "mi sueño siempre fue ser cantante o actriz, como que siempre me vi en esa onda, pero también me gustan mucho los negocios, entonces como que quería ser empresaria o estar en el mundo del espectáculo".