Fran Maira quedó con arraigo nacional y firma mensual tras accidente en Lo Barnechea - Chilevisión

Fran Maira quedó con arraigo nacional y firma mensual tras accidente en Lo Barnechea
25/02/2026 17:17

Fran Maira quedó con arraigo nacional y firma mensual tras accidente en Lo Barnechea

La cantante quedó con medidas cautelares tras ser formalizada, luego de protagonizar un choque con un motociclista.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Fran Maira quedó con arraigo nacional y firma mensual, luego de la audiencia de formalización que tuvo este miércoles tras protagonizar un accidente vehicular con una moto en la comuna de Lo Barnechea. 

La cantante fue formalizada por cuasidelito de lesiones graves luego de impactar al conductor de una motocicleta el que quedó con diversas lesiones.

El tribunal también estimó un plazo de 90 días para la investigación del caso y establecer responsabilidades. 

Detalles del accidente de Fran Maira

El accidente ocurrió durante la tarde noche del miércoles, cuando Fran Maira iba en dirección a su domicilio en la comuna de Lo Barnechea.

Justo en la intersección de Avenida La Dehesa con El Roble cuando la exchica reality chocó con el conductor de una motocicleta mientras hacía una maniobra de viraje.

