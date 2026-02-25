 Alerta por dos incendios en simultáneo en Viña del Mar: Bomberos intenta controlar uno en vertedero - Chilevisión
25/02/2026 19:31

Alerta por dos incendios en simultáneo en Viña del Mar: Bomberos intenta controlar uno en vertedero

El otro siniestro afectó a tres viviendas y no dejó personas lesionadas. Aún no se determinan las causas de la propagación.

Publicado por Catalina Vargas

Durante la tarde de este miércoles se registraron dos incendios simultáneos en Viña del Mar. Uno de ellos ya está controlado, mientras que en el otro sigue trabajando Bomberos.

Para esta emergencia se encuentra desplegada la totalidad de la brigada de dicha ciudad, con apoyo de unidades de Valparaíso y Quilpué.

Héctor Cáceres, comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, explicó que son "dos emergencias en paralelo, una que afectó a tres viviendas, que ya está controlada".

"En este momentos estamos trabajando en la que afecta a un vertedero", añadió. 

Además, aclaró que no se trata de un incendio forestal como se pensaba en un principio: "Al llegar al lugar nos dimos cuenta que era en un vertedero con acumulación de escombros y estaba afectando a desechos de madera".

"Hasta el momento no registramos bomberos o civiles lesionados", comentó el comandante. "El departamento técnico está haciendo el levantamiento para determinar la causa. Aún es muy prematuro pues la emergencia está en peno desarrollo".

