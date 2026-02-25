“Nunca me había pasado algo así”: Habló Fran Maira tras formalización por accidente en Lo Barnechea - Chilevisión

Cantante habló por primera vez sobre el accidente automovilístico que protagonizó la noche de este martes en la comuna de Lo Barnechea.
Fran Maira salió del Centro de Justicia por la audiencia de formalización que tuvo este miércoles, donde quedó con arraigo nacional y firma mensual tras protagonizar un accidente vehícular con una moto en Lo Barnechea.
La cantante rompió el silencio por primera vez respecto al accidente, y debido a las medidas cuatelares que tendrá que cumplir, por el momento no podrá salir del país.
Tras abandonar el recinto judicial la prensa se dirigió hacia la exparticipante de Gran Hermano, quien inmediatamente expresó "solo voy a decir que fue un accidente, no puedo hablar ahora, les pido por favor respeto".
Además, dedicó unas palabras al motorista afectado: "Que la persona que pasó el accidente se recupere, eso es lo más importante".
"Fue un accidente, a cualquiera le puede pasar. Venía en camino a mi casa, llegando del trabajo, y lamentablemente pasó el accidente. Nunca me había pasado algo así".
La influencer también aclaró algunos detalles respecto al suceso. "Nadie se encontraba en condiciones de alcohol ni de drogas, nada. Les pido respeto para mí y mi familia".
"Recemos por la persona que tuvo el accidente, que se recupere". Luego de eso agregó "pasé con luz verde".