Quién es Asskha Sumatra, la primera transformista en la historia que actuará en el Festival de Viña - Chilevisión

La comediante es dueña de una extensa carrera que ha cultivado en bares, carpas de circo y programas de internet LGBTI+. Su llegada al certamen representa un hito para el país y la comunidad, según dijeron organizaciones.

Óscar Guzmán, de 46 años, hará historia este miércoles al ser el primer transformista en estar a cargo del humor durante una jornada del Festival de Viña del Mar. Si el nombre suena desconocido, es porque lo hará con el álter ego de Asskha Sumathra.

Asskha llegará al escenario de la Quinta Vergara luego de triunfar y alcanzar el primer lugar en el programa Coliseo, cuyo premio principal fue otorgar un cupo dentro de la parrilla del certamen internacional.

Aunque para muchos será un rostro nuevo en la comedia, lo cierto es que Sumathra cuenta con una extensa trayectoria que cocinó a fuego lento en lugares como bares y carpas de circo, además de conocidos programas de internet.

Sobre esto último, alcanzó notoriedad y se convirtió en un personaje recurrente en redes sociales al participar en el reality de transformistas Amigas y Rivales, compartiendo pantalla con figuras como Janin Day, Maureen Junott y la fallecida Katiuska Molotov.

“Llegar al festival (...) es porque el país ya está preparado para todo y podemos aceptar que somos esta gran democracia, este gran país”, dijo en Radio Activa. También, estuvo en otros programas de LGBTI+ como La reina del café concert y El circo de la Botota y sus amigas.

Sobre los temas que abordará en el escenario, en su conferencia de prensa explicó que sus chistes en pubs no son los mismos que puede hacer en Viña, aunque aclaró que desde la organización no le han puesto barrera alguna.

Asskha Sumathra en Viña: Un hito para su comunidad

El debut de Asskha Sumathra será un acontecimiento tanto para la comunidad LGBTI+ como para la historia del festival, pues tendrá la difícil misión de abrir las puertas del evento al mundo del transformismo, que tiene una larga pero invisibilizada historia en el país.

“Yo sé que llama mucho la atención que un transformista llegue a Viña porque tiene una caracterización hecha. Pero, por ejemplo, hay humoristas que también se caracterizan. Imagino que Bombo Fica no anda de Bombo comprando el pan (…)", dijo esta jornada.

Luego continuó puntualizó: "Por más que yo tenga una lucha compleja e intensa, no depende de mí que la gente cambie el estigma del transformismo y la homosexualidad”.

La llegada de la comediante al certamen fue aplaudida tanto por sus colegas como por organizaciones de la comunidad, como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), el cual hizo hincapié en el hito que ella representa.

"El transformismo llegará al que es considerado el escenario artístico más relevante de nuestro país, un espacio que durante décadas ha reflejado las transformaciones sociales, culturales de Chile”, indicó el Movilh en un comunicado.

“Este hito no solo reconoce la trayectoria y el talento de Óscar Guzmán, sino que también expone al transformismo como una expresión artística legítima. Se trata de un reconocimiento postergado, en especial al recordar rol que este arte ha tenido en la construcción de espacios de libertad, crítica social y visibilidad”, declaró la organización.