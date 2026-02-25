 Quién es Asskha Sumatra, la primera transformista en la historia que actuará en el Festival de Viña - Chilevisión
Minuto a minuto
“Nunca me había pasado algo así”: Habló Fran Maira tras formalización por accidente en Lo Barnechea Alerta por dos incendios en simultáneo en Viña del Mar: Bomberos intenta controlar uno en vertedero Bandas violentas lideran delito: La evolución de las encerronas en el sector oriente ¿Quién es quién en el crimen de Jaime Solanes? Los roles de Gyvens Laguerre y el resto de los sospechosos Fran Maira quedó con arraigo nacional y firma mensual tras accidente en Lo Barnechea
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/02/2026 19:34

Quién es Asskha Sumatra, la primera transformista en la historia que actuará en el Festival de Viña

La comediante es dueña de una extensa carrera que ha cultivado en bares, carpas de circo y programas de internet LGBTI+. Su llegada al certamen representa un hito para el país y la comunidad, según dijeron organizaciones.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Óscar Guzmán, de 46 años, hará historia este miércoles al ser el primer transformista en estar a cargo del humor durante una jornada del Festival de Viña del Mar. Si el nombre suena desconocido, es porque lo hará con el álter ego de Asskha Sumathra.

Asskha llegará al escenario de la Quinta Vergara luego de triunfar y alcanzar el primer lugar en el programa Coliseo, cuyo premio principal fue otorgar un cupo dentro de la parrilla del certamen internacional.

Aunque para muchos será un rostro nuevo en la comedia, lo cierto es que Sumathra cuenta con una extensa trayectoria que cocinó a fuego lento en lugares como bares y carpas de circo, además de conocidos programas de internet.

Sobre esto último, alcanzó notoriedad y se convirtió en un personaje recurrente en redes sociales al participar en el reality de transformistas Amigas y Rivales, compartiendo pantalla con figuras como Janin Day, Maureen Junott y la fallecida Katiuska Molotov.

“Llegar al festival (...) es porque el país ya está preparado para todo y podemos aceptar que somos esta gran democracia, este gran país”, dijo en Radio Activa. También, estuvo en otros programas de LGBTI+ como La reina del café concert y El circo de la Botota y sus amigas.

Sobre los temas que abordará en el escenario, en su conferencia de prensa explicó que sus chistes en pubs no son los mismos que puede hacer en Viña, aunque aclaró que desde la organización no le han puesto barrera alguna.

Asskha Sumathra en Viña: Un hito para su comunidad

El debut de Asskha Sumathra será un acontecimiento tanto para la comunidad LGBTI+ como para la historia del festival, pues tendrá la difícil misión de abrir las puertas del evento al mundo del transformismo, que tiene una larga pero invisibilizada historia en el país.

“Yo sé que llama mucho la atención que un transformista llegue a Viña porque tiene una caracterización hecha. Pero, por ejemplo, hay humoristas que también se caracterizan. Imagino que Bombo Fica no anda de Bombo comprando el pan (…)", dijo esta jornada.

Luego continuó puntualizó: "Por más que yo tenga una lucha compleja e intensa, no depende de mí que la gente cambie el estigma del transformismo y la homosexualidad”.

La llegada de la comediante al certamen fue aplaudida tanto por sus colegas como por organizaciones de la comunidad, como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), el cual hizo hincapié en el hito que ella representa.

"El transformismo llegará al que es considerado el escenario artístico más relevante de nuestro país, un espacio que durante décadas ha reflejado las transformaciones sociales, culturales de Chile”, indicó el Movilh en un comunicado.

“Este hito no solo reconoce la trayectoria y el talento de Óscar Guzmán, sino que también expone al transformismo como una expresión artística legítima. Se trata de un reconocimiento postergado, en especial al recordar rol que este arte ha tenido en la construcción de espacios de libertad, crítica social y visibilidad”, declaró la organización.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

Lo último

Lo más visto

Fran Maira protagonizó accidente vehicular en Lo Barnechea: Conductor de motocicleta está en estado grave

Los equipos policiales están trabajando en las diligencias correspondientes para aclarar los hechos.

25/02/2026

Abrazado a su dueño: Un chihuahua fue el único sobreviviente de accidente aéreo en Perú

La mascota fue hallada "aferrada" al cadáver de su dueño, el coronel Javier Nole, una de las 15 víctimas fatales del siniestro.

25/02/2026

“El más sanguinario y violento”: Quién es “El Sapo”, el narco que corre con ventaja para suceder a “El Mencho”

Los expertos temen que la disputa del poder provoque una espiral de violencia en ese país.

25/02/2026

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

La llegada de mañanas luminosas y atardeceres tempranos ya tiene fecha. Entérate acá cuándo se cambia la hora en Chile este 2026 y qué hacer con tus dispositivos.

25/02/2026