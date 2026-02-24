 “Se genera un morbo”: Asskha Sumathra respondió a incómoda pregunta previo a su debut en Viña 2026 - Chilevisión
24/02/2026 18:16

“Se genera un morbo”: Asskha Sumathra respondió a incómoda pregunta previo a su debut en Viña 2026

En plena conferencia de prensa, la transformista fue sorprendida con una particular consulta sobre su postulación a reina del festival.

Publicado por CHV Noticias

Asskha Sumathra enfrentó una incómoda pregunta durante la conferencia de prensa del Festival de Viña del Mar 2026.

La transformista se presentará este miércoles 25 de febrero en la Quinta Vergara, compartiendo escenario con Juanes y Ke Personajes.

"Si fueses elegida reina del festival, ¿cómo sería tu traje de baño?", preguntó un periodista. Ante esto, Sumathra reaccionó de inmediato: "No fui escogida ya, estoy lejos de eso".

"Sería como la fantasía de saberlo", insistió el comunicador. "Tiro a otra regia (a la piscina)", bromeó la comediante.

"Cuando me lo preguntaron, todo viene con tanto amor y con tanto afecto, como el ser reina, querer estar en la Gala o en el escenario, para mí el premio más importante ya es estar sobre el escenario", sinceró.

Asskha Sumathra respondió a incómoda pregunta

La artista afirmó que, después de ganar un programa de televisión con que obtuvo su cupo en Viña 2026, vinieron "muchas cosas que para un transformista es muy poco tiempo".

"Entonces, tenía que proyectar qué es lo que quería y lo que no (...) Más que ser la reina del festival y ser agradecida por los periodistas, también se genera un morbo de lo que me acabas de preguntar", planteó.

"'¿Cómo un transformista se va a tirar a la piscina?', como nos tiramos todos. Las transformistas tenemos unos trucos que quedamos perfectas, entonces no es una complicación. Me habría tirado con traje de baño regia, como de los años en que ganó la Bolocco", sentenció.

Publicidad

