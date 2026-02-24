 Embajador de China defiende proyecto de cable submarino con Chile: “No hace ningún daño” a EEUU - Chilevisión
24/02/2026 19:34

Embajador de China defiende proyecto de cable submarino con Chile: “No hace ningún daño” a EEUU

El diplomático chino Niu Qingbao aseguró que la iniciativa "beneficia a ambas partes" y salió al paso de las tensiones entre Chile y Estados Unidos.

El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, salió al paso de las tensiones con Estados Unidos debido al proyecto de cable submarino Chile-China Express.

La discusión por esta iniciativa provocó una crisis con el país norteamericano, luego de que este retirara visas a tres funcionarios de Gobierno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

En diálogo con Radio BioBío, Qingbao defendió el proyecto, asegurando que "ante todo, China y Chile son socios muy importantes”.

“Existe gran necesidad de la mejora de la conectividad entre China y Chile, incluso entre Chile y Asia”, agregó.

¿De qué se trata el proyecto de cable submarino?

El diplomático chino explicó que la instalación del cable “significa una mejora y también consolida la posición de Chile en toda América Latina como un líder en la economía digital”.

Además, subrayó que la iniciativa "satisface las necesidades de ambas partes y también beneficia a ambas partes".

“Cualquier proyecto debe obedecer las leyes de cada país. Proyectos como este cable submarino obedecen totalmente las leyes chilenas y no hacen ningún daño a la tercera parte (Estados Unidos), así que no van a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países”, aseguró el embajador.

Dentro de los últimos antecedentes de la controversia, se dio a conocer que Muñoz firmó el decreto que otorgaba la concesión al proyecto, pero el documento fue dejado sin efecto 48 horas después.

