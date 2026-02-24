¡No se quieren ir! Pet Shop Boys anuncia sorpresa para sus fans tras exitoso paso por Viña 2026 - Chilevisión

El dúo británico dará una nueva oportunidad a sus seguidores para verlos en un show en vivo en Chile. Revisa los detalles de sus próximos conciertos acá.

Tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2026, Pet Shop Boys anunciaron una gran sorpresa para todos sus fanáticos.

Se trata de una nueva fecha para verlos en vivo en Chile, pero esta vez en formato de Club Show, es decir, más íntimo.

Según comunicaron, el duo británico de synthpop "ha decidido ofrecer un espectáculo especial" en el Teatro Caupolicán, el sábado 28 de febrero a las 21:00.

Las entradas ya están a la venta en el sitio web de Punto Ticket y sus valores oscilan entre los $40.250 y los $86.250.

Cada usuario podrá adquirir máximo cuatro tickets, los cuales serán nominativos sin posibilidad de renominar.

Además, informaron que una parte de lo recaudado se destinará a la Fundación Santa Clara, organización que acoge niños que viven bajo la condicionante de VIH o SIDA en Chile.

Con su gira Dreamworld, Pet Shop Boys también se presentará el viernes 27 en el Movistar Arena, fecha para la que aún quedan algunas entradas disponibles.

Dicho concierto está agendado desde la confirmación de su show en el Festival de Viña del Mar.