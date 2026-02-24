Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de TENS en La Pintana - Chilevisión

El hecho ocurrió en septiembre de 2025 durante un enfrentamiento entre bandas rivales en la vía pública. Mientras el joven iba camino a su trabajo fue alcanzado por una bala y falleció en el lugar.

El 15° Juzgado de Garatía decretó prisión preventiva en contra de un sujeto imputado por el homicidio de un estudiante de técnico en enfermería (TENS).

El hecho ocurrió en septiembre del año pasado, cuando Christopher Barrientos Ossa, de 21 años, murió tras recibir una bala loca mientras iba camino a cursar su internado.

A pesar de que el joven fue auxiliado por vecinos, debido a la gravedad de sus lesiones terminó falleciendo en el lugar.

Durante su trayecto se produjo un enfrentamiento entre dos grupos rivales en la vía pública que disparanron con armas de fuego.

“Se logra establecer por parte de la Fiscalía ECOH que uno de los grupos habría sido el autor de los disparos que finalmente terminaron con la vida de un transeúnte de 21 años que circulaba por el sector y que falleció producto de estas heridas a bala”, detalló el fiscal Juan Pablo Araya.

El imputado fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva por considerarse un peligro para la sociedad. Se concedió un plazo de investigación de 80 días