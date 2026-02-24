 Bono de Invierno 2026: Cuáles son los requisitos para obtener los $81 mil y cómo saber si soy beneficiario - Chilevisión
24/02/2026 19:04

Bono de Invierno 2026: Cuáles son los requisitos para obtener los $81 mil y cómo saber si soy beneficiario

Si eres adulto mayor pensionado, conoce cómo acceder a este apoyo económico del Instituto de Previsión Social (IPS) dirigido a ti.

Publicado por Catalina Vargas

El Instituto de Previsión Social (IPS) otorga distintos apoyos económicos a adultos mayores. Entre ellos está el Bono de Invierno, un beneficio para aquellos que se encuentran jubilados.

Dicho aporte no es postulable y se recibe solo una vez junto a la pensión correspondiente a mayo. El monto que se entregará en 2026 es de $81.257 pesos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Bono de Invierno?

Para recibir el bono debes tener 65 años o más (al 1 de mayo de 2026) y ser parte de alguno de los siguientes grupos de personas beneficiarias:

1. Pensiones contributivas:

  • Personas pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o de las mutualidades de empleadores.
  • Personas pensionadas de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal. 

Si recibes más de una, la suma de ellas no puede exceder el monto de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más ($231.440 pesos). De lo contrario, no podrás acceder al bono.

2. Pensión Garantizada Universal (PGU):

Aquellos que no reciben ninguna otra pensión tendrán derecho al Bono de Invierno, aun cuando el monto de la PGU sea superior a la mínima de $222.474 pesos. 

3. Pensiones especiales de reparación

  • Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura
  • Pensión de viudez de pensionados de reparación fallecidos
  • Pensión no contributiva de exonerados políticos

4. Pensiones contributivas con APSV, con PGU o con pensión especial de reparación:

  • Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV): Monto de la pensión debe ser igual o menor al valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más ($231.440 pesos). 
  • Pensionadas de algún régimen previsional que reciban la PGU: Monto debe ser igual o menor a la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Consulta acá si eres beneficiario

Para saber si puedes acceder al Bono de Invierno, escoge alguna de las siguientes opciones para consultar: 

- Revisa tu liquidación con tu Clave Única.

- Solicita una videoatención en ChileAtiende.

- Llama al call center de ChileAtiende: 101 

- Dirígete a una sucursal ChileAtiende.

- Consulta tu fecha y forma de pago con tu RUT en el sitio web de ChileAtiende o haz clic en la imagen:

