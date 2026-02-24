Bono de Invierno 2026: Cuáles son los requisitos para obtener los $81 mil y cómo saber si soy beneficiario - Chilevisión

Si eres adulto mayor pensionado, conoce cómo acceder a este apoyo económico del Instituto de Previsión Social (IPS) dirigido a ti.
El Instituto de Previsión Social (IPS) otorga distintos apoyos económicos a adultos mayores. Entre ellos está el Bono de Invierno, un beneficio para aquellos que se encuentran jubilados.
Dicho aporte no es postulable y se recibe solo una vez junto a la pensión correspondiente a mayo. El monto que se entregará en 2026 es de $81.257 pesos.
Para recibir el bono debes tener 65 años o más (al 1 de mayo de 2026) y ser parte de alguno de los siguientes grupos de personas beneficiarias:
1. Pensiones contributivas:
Si recibes más de una, la suma de ellas no puede exceder el monto de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más ($231.440 pesos). De lo contrario, no podrás acceder al bono.
2. Pensión Garantizada Universal (PGU):
Aquellos que no reciben ninguna otra pensión tendrán derecho al Bono de Invierno, aun cuando el monto de la PGU sea superior a la mínima de $222.474 pesos.
3. Pensiones especiales de reparación
4. Pensiones contributivas con APSV, con PGU o con pensión especial de reparación:
Para saber si puedes acceder al Bono de Invierno, escoge alguna de las siguientes opciones para consultar:
- Revisa tu liquidación con tu Clave Única.
- Solicita una videoatención en ChileAtiende.
- Llama al call center de ChileAtiende: 101
- Dirígete a una sucursal ChileAtiende.
- Consulta tu fecha y forma de pago con tu RUT en el sitio web de ChileAtiende o haz clic en la imagen: