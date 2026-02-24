Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana - Chilevisión

El proceso beneficiará a 75.283 personas cotizantes que efectuaron pagos superiores a lo debido. Para recibir el dinero pendiente hay plazo para el trámite hasta el 15 de mazo de 2026.

Esta semana estará disponible un nuevo pago de correspondiente a la Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE) del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Se trata de un total de $6.495.286.708 millones correspondiente al periodo entre abril de 2020 y marzo de 2025, que beneficiarán a 75.283 personas.

El proceso inició el 18 de diciembre de 2025 y estará vigente hasta el 15 de mazo de 2026.

Si tienes una devolución pendiente, el sistema te mostrará automáticamente una propuesta y si estas de acuerdo con el monto que aparece, debes aceptar e ingresar tu cuenta bancaria para recibir el pago.

Revisa si tienes una devolución pendiente

Puedes revisar si te tienes una devolución de Fonasa pendiente en la plataforma web o haciendo clic en la imagen de abajo y seguir los siguientes pasos:

Selecciona persona natural o persona jurídica.

Si eres persona natural, accede con ClaveÚnica.

Si eres empleador/persona jurídica, ingresa con el RUT de la entidad.

El sistema mostrará si existe propuesta de devolución, el monto y la opción para aceptar.

Próximos pagos de la devolución de Fonasa

La fecha de pago varia según el día en que se acepte la propuesta y estará disponible hasta el 20 de marzo. Los próximos pagos son: