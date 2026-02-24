 Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana - Chilevisión
Minuto a minuto
Embajador de China defiende proyecto de cable submarino con Chile: “No hace ningún daño” a EEUU Aumenta número de fallecidos por tragedia de Renca: Confirman una nueva víctima fatal Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de TENS en La Pintana “Con la fe de los chilenos...”: Chomali arremete contra rutina humorística en Viña 2026 “Me arrebataron al amor de mi vida”: Confirman muerte de hombre atacado con fierro en 10 de julio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/02/2026 17:48

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana

El proceso beneficiará a 75.283 personas cotizantes que efectuaron pagos superiores a lo debido. Para recibir el dinero pendiente hay plazo para el trámite hasta el 15 de mazo de 2026.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Esta semana estará disponible un nuevo pago de correspondiente a la Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE) del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). 

Se trata de un total de $6.495.286.708 millones correspondiente al periodo entre abril de 2020 y marzo de 2025, que beneficiarán a 75.283 personas.

El proceso inició el 18 de diciembre de 2025 y estará vigente hasta el 15 de mazo de 2026.

Si tienes una devolución pendiente, el sistema te mostrará automáticamente una propuesta y si estas de acuerdo con el monto que aparece, debes aceptar e ingresar tu cuenta bancaria para recibir el pago. 

Revisa si tienes una devolución pendiente

Puedes revisar si te tienes una devolución de Fonasa pendiente en la plataforma web o haciendo clic en la imagen de abajo y seguir los siguientes pasos: 

  • Selecciona persona natural o persona jurídica.
  • Si eres persona natural, accede con ClaveÚnica.
  • Si eres empleador/persona jurídica, ingresa con el RUT de la entidad.
  • El sistema mostrará si existe propuesta de devolución, el monto y la opción para aceptar.

Próximos pagos de la devolución de Fonasa

La fecha de pago varia según el día en que se acepte la propuesta y estará disponible hasta el 20 de marzo. Los próximos pagos son:

  • Si aceptas la propuesta entre el 9 y el 22 de febrero: Recibes el pago el 27 de febrero.
  • Si aceptas la propuesta entre el 23 de febrero y el 1 de marzo: Recibes el pago el 6 de marzo.
  • Si aceptas la propuesta entre el 2 y el 8 de marzo: Recibes el pago el 13 de marzo.
  • Si aceptas la propuesta entre el 9 y el 15 de marzo: Recibes el pago el 20 de marzo.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes los $678.028

Lo último

Lo más visto

“Cada noche morimos...”: El mensaje de Cathy Barriga previo a proceso judicial suyo y de su marido

La exalcaldesa de Maipú arriesga más de 23 años de cárcel en el marco de la investigación por cuatro delitos de corrupción.

24/02/2026

Estos son los finalistas a Rey y Reina del Festival de Viña 2026: Este jueves se define la corona

La prensa acreditada votará este miércoles por sus favoritos entre las 10 candidatas y 10 candidatos que triunfaron en la votación popular. Conoce acá quiénes son.

24/02/2026

En menos de 24 horas: Pincoya se hizo viral en Argentina con dos hilarantes momentos en Gran Hermano

La chilota ingresó anoche a la decimotercera edición de la versión argentina del reality show y, aunque no ha pasado un día, ya es una de las participantes más comentadas en redes sociales al otro lado de la cordillera,

24/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana

El proceso beneficiará a 75.283 personas cotizantes que efectuaron pagos superiores a lo debido. Para recibir el dinero pendiente hay plazo para el trámite hasta el 15 de mazo de 2026.

24/02/2026