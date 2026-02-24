Estos son los finalistas a Rey y Reina del Festival de Viña 2026: Este jueves se define la corona - Chilevisión

La prensa acreditada votará este miércoles por sus favoritos entre las 10 candidatas y 10 candidatos que triunfaron en la votación popular. Conoce acá quiénes son.
Este martes se dieron a conocer los finalistas a reyes del Festival de Viña 2026, tras haber triunfado en la votación popular.
En total son 10 candidatas y 10 candidatos a la corona que ahora realizan campaña para la elección de los periodistas.
Previamente se entregaron tres cómputos en los que NMIXX y Matteo Bocelli llevaban la delantera, siguiéndolos de cerca Skar Labra y Stefan Kramer.
No obstante, esta vez el anuncio fue en orden alfabético, sin revelar el resultado final de los votos obtenidos por las diversas figuras.
La prensa acreditada votará este miércoles por sus favoritos y el jueves se conocerá a los ganadores a rey y reina de Viña 2026.
Las 10 candidatas más votados para reina de Viña
- María Paz Arancibia (Representación Todo se sabe + Vive)
- Fátima Bosch (Jurado Festival)
- Karen Doggenweiler (Animadora Festival)
- Titi García Huidobro (Representante Tevex)
- Alejandra Isaacs Vega (Representante Marga Marga TV + Giro Visual)
- Skarleth Labra (Representante Chilevisión)
- Camila Mainz (Representante TVR)
- Karla Melo (Representante Zapping TV + Prensa Chilena)
- Ignacia Michelson (Representante Visión Plus TV)
- NMIXX (Artista Festival)
Los 10 candidatos más votados para rey de Viña
- Matteo Bocelli (Artista Festival)
- Karim Butte (Animador Festival)
- Pablo Chill-E (Artista Festival)
- Fernando Godoy (Animador Festival)
- Juanes (Artista Festival)
- Stefan Kramer (Artista Festival)
- Emanuel Noir de Ke Personajes (Artista Festival)
- Diego Pánico (Representación Todo se sabe + Vive)
- Princeso (Representación Mundo de la música + Mundo)
- Pastor Rocha (Artista Festival)