 Estos son los finalistas a Rey y Reina del Festival de Viña 2026: Este jueves se define la corona - Chilevisión
Minuto a minuto
Embajador de China defiende proyecto de cable submarino con Chile: “No hace ningún daño” a EEUU Aumenta número de fallecidos por tragedia de Renca: Confirman una nueva víctima fatal Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de TENS en La Pintana “Con la fe de los chilenos...”: Chomali arremete contra rutina humorística en Viña 2026 “Me arrebataron al amor de mi vida”: Confirman muerte de hombre atacado con fierro en 10 de julio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/02/2026 17:20

Estos son los finalistas a Rey y Reina del Festival de Viña 2026: Este jueves se define la corona

La prensa acreditada votará este miércoles por sus favoritos entre las 10 candidatas y 10 candidatos que triunfaron en la votación popular. Conoce acá quiénes son.

Publicado por Catalina Vargas

Este martes se dieron a conocer los finalistas a reyes del Festival de Viña 2026, tras haber triunfado en la votación popular.

En total son 10 candidatas y 10 candidatos a la corona que ahora realizan campaña para la elección de los periodistas. 

Previamente se entregaron tres cómputos en los que NMIXX y Matteo Bocelli llevaban la delantera, siguiéndolos de cerca Skar Labra y Stefan Kramer.

No obstante, esta vez el anuncio fue en orden alfabético, sin revelar el resultado final de los votos obtenidos por las diversas figuras. 

La prensa acreditada votará este miércoles por sus favoritos y el jueves se conocerá a los ganadores a rey y reina de Viña 2026.

Las 10 candidatas más votados para reina de Viña

  • María Paz Arancibia (Representación Todo se sabe + Vive)
  • Fátima Bosch (Jurado Festival)
  • Karen Doggenweiler (Animadora Festival)
  • Titi García Huidobro (Representante Tevex)
  • Alejandra Isaacs Vega (Representante Marga Marga TV + Giro Visual)
  • Skarleth Labra (Representante Chilevisión)
  • Camila Mainz (Representante TVR)
  • Karla Melo (Representante Zapping TV + Prensa Chilena)
  • Ignacia Michelson (Representante Visión Plus TV)
  • NMIXX (Artista Festival)

Los 10 candidatos más votados para rey de Viña 

  • Matteo Bocelli (Artista Festival)
  • Karim Butte (Animador Festival)
  • Pablo Chill-E (Artista Festival)
  • Fernando Godoy (Animador Festival)
  • Juanes (Artista Festival)
  • Stefan Kramer (Artista Festival)
  • Emanuel Noir de Ke Personajes (Artista Festival)
  • Diego Pánico (Representación Todo se sabe + Vive)
  • Princeso (Representación Mundo de la música + Mundo)
  • Pastor Rocha (Artista Festival)

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes los $678.028

Lo último

Lo más visto

“Cada noche morimos...”: El mensaje de Cathy Barriga previo a proceso judicial suyo y de su marido

La exalcaldesa de Maipú arriesga más de 23 años de cárcel en el marco de la investigación por cuatro delitos de corrupción.

24/02/2026

Estos son los finalistas a Rey y Reina del Festival de Viña 2026: Este jueves se define la corona

La prensa acreditada votará este miércoles por sus favoritos entre las 10 candidatas y 10 candidatos que triunfaron en la votación popular. Conoce acá quiénes son.

24/02/2026

En menos de 24 horas: Pincoya se hizo viral en Argentina con dos hilarantes momentos en Gran Hermano

La chilota ingresó anoche a la decimotercera edición de la versión argentina del reality show y, aunque no ha pasado un día, ya es una de las participantes más comentadas en redes sociales al otro lado de la cordillera,

24/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana

El proceso beneficiará a 75.283 personas cotizantes que efectuaron pagos superiores a lo debido. Para recibir el dinero pendiente hay plazo para el trámite hasta el 15 de mazo de 2026.

24/02/2026