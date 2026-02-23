 NMIXX quiere sorprender al Monstruo: Barajan colaboración con chilenos en debut del Kpop en Viña 2026 - Chilevisión
23/02/2026 23:12

NMIXX quiere sorprender al Monstruo: Barajan colaboración con chilenos en debut del Kpop en Viña 2026

El grupo surcoreano habló sobre Q_ARE en su reciente conferencia de prensa, donde no descartaron una posible colaboración en el escenario más importante de latinoamérica.

Publicado por Lisette Pérez

NMIXX se prepara para ser el primer grupo de K-pop en presentarse en el Festival de Viña 2026 y en su primera conferencia de prensa en nuestro país adelantaron los artistas chilenos que podrían ser parte de su show en la Quinta Vergara.

La noche de este martes 24, Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin harán historia en el certamen viñamarino, donde cantarán sus principales éxitos y quizás algunas sorpresas para sus fans.

El grupo chileno que se podría presentar junto a NMIXX

Las seis integrantes del grupo surcoreano, se reunieron la tarde de este lunes en la conferencia de prensa previa a su show, donde aseguraron estar "súper ansiosas de sentir la energía del monstruo".

En medio de la conferencia, las artistas fueron consultadas por el grupo chileno Q_ARE y si era posible que las acompañaran en su show en el festival.

"Nosotras estamos siempre abiertas a oportunidades, así que si se nos da la oportunidad de conocer a Q_ARE sería genial", aseguraron sin confirmar ni desmentir la posibilidad de coincidir en el escenario con la agrupación nacional.

De ser así, sería un momento importante para los fanáticos chilenos y para Q_ARE, que es un grupo de jóvenes cantantes que combina el estilo del K-pop con la música urbana.

Además, comentaron que sí han escuchado hablar del Monstruo de Viña y que “queremos que el Monstruo disfrute de nuestro show” y que “estamos ansiosas de sentir la energía”.

