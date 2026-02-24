En menos de 24 horas: Pincoya se hizo viral en Argentina con dos hilarantes momentos en Gran Hermano - Chilevisión

La chilota ingresó anoche a la decimotercera edición de la versión argentina del reality show y, aunque no ha pasado un día, ya es una de las participantes más comentadas en redes sociales al otro lado de la cordillera,

No han pasado ni 20 horas desde el estreno de la nueva temporada de Gran Hermano en Argentina y Pincoya, una de sus flamantes participantes, ya es una de las jugadoras más virales y comentadas en redes sociales.

La finalista de la primera versión chilena del reality show reingresó anoche a la casa más famosa del mundo como parte de un renovado formato que contempla a celebridades y a algunas de las figuras más emblemáticas del programa.

Galvarini viajó desde Chiloé a Buenos Aires para ser una de los cuatro participantes que no son argentinos, de un total de 18. Aunque otra novedad fue que el ingreso será dividido, puesto que este martes ingresarán otras 11 personas al encierro.

Los primeros momentos virales de Pincoya en Argentina

Uno de los momentos que ha protagonizado la chilota y que ha sido viral en la red social X supera las 300 mil visualizaciones y los 14 mil likes. Se trata de una conversación que sostuvo con sus compañeros del reality mientras estaban todos sentados en la mesa.

"Me vine 17 horas desde Chiloé a Santiago", contaba sobre su travesía hacia el otro lado de la cordillera, causando la sorpresa entre los integrantes. Fue en eso cuando una participante hizo una insólita pregunta: "¿¡Nadando!?".

"¡No po h..., en bus, po!", contestó Pincoya, desatando las risas en el comedor. Luego, preguntó a quien estaba sentado a su lado: "¿Cómo se le dice a los argentinos que son pelotudas? ¿Pelotudas?".

El segundo, que protagonizó con Jenny Mavinga, quien nació en el Congo pero lleva 20 años viviendo en La Plata. "¿Oye, y tú haces macumba africana?", preguntó la chilena. "Entonces hagamos cosas, hagamos c... a estos c..., hagámosle macumba", propuso después.