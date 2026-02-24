 El jugado arranque de Jesse & Joy que sorprendió a Viña 2026: Es la primera vez que pasa en el festival - Chilevisión
24/02/2026 22:16

El jugado arranque de Jesse & Joy que sorprendió a Viña 2026: Es la primera vez que pasa en el festival

El dúo mexicano fue el encargado de abrir la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026, donde Joy Huerta desató la euforia del público con un inédito comienzo.

Publicado por CHV Noticias

Jesse & Joy fue el encargado de abrir la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026, donde comenzaron su show de una manera diferente.

Joy Huerta, vocalista del dúo mexicano, apareció cantando desde la galería de la Quinta Vergara, desatando la euforia del público.

Si bien la cantante se desplazó rodeada de guardias, también se dio el tiempo para saludar a algunos asistentes mientras interpretaba la canción Si Te Vas.

Luego, la artista llegó al escenario para continuar con su presentación.

Redes aplaudieron gesto de Jesse & Joy en Viña 2026

A través de X, los televidentes valoraron la idea del grupo mexicano. "Debe ser primera vez en la historia del festival que un artista va a la galería. Jugadísima, Joy", señaló un usuario.

"La galería mucho mejor portada que los de abajo", "ella recontraenamoró a la galería", "es uno de los mayores actos de amor al Monstruo", "habla de su humildad" y "yo soy de ahí, de la galería", fueron otros comentarios en la red social.

Revisa algunas reacciones acá:

