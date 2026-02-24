El jugado arranque de Jesse & Joy que sorprendió a Viña 2026: Es la primera vez que pasa en el festival - Chilevisión

El dúo mexicano fue el encargado de abrir la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026, donde Joy Huerta desató la euforia del público con un inédito comienzo.

Joy Huerta, vocalista del dúo mexicano, apareció cantando desde la galería de la Quinta Vergara, desatando la euforia del público.

Si bien la cantante se desplazó rodeada de guardias, también se dio el tiempo para saludar a algunos asistentes mientras interpretaba la canción Si Te Vas.

Luego, la artista llegó al escenario para continuar con su presentación.

Redes aplaudieron gesto de Jesse & Joy en Viña 2026

A través de X, los televidentes valoraron la idea del grupo mexicano. "Debe ser primera vez en la historia del festival que un artista va a la galería. Jugadísima, Joy", señaló un usuario.

"La galería mucho mejor portada que los de abajo", "ella recontraenamoró a la galería", "es uno de los mayores actos de amor al Monstruo", "habla de su humildad" y "yo soy de ahí, de la galería", fueron otros comentarios en la red social.

Revisa algunas reacciones acá:

Primera vez q veo a un artista aparecer desde la galeria 😍 #jesseandjoy #Viña2026 — Camila Alviña V. (@CamilaAlvina) February 25, 2026

Yo soy de ahí, de la galería #Viña2026 — ppitog (@voh_dalen2021) February 25, 2026

Empezar desde la galeria habla tanto de su humildad, los Amo, y siento tanto no estar ahi, Jesse & Joy #Viña2026 — Cynthia Flores (@CynthiaF79525) February 25, 2026

Jesse & Joy que bonito que haya salido cantando de la galería, realmente un gesto único y especial de ella 👏👏🥹🫶 #Viña2026 #FestivalDeViña — José Pablo Pann (@Josepablopan) February 25, 2026

joy entrando desde galería saludando a la gente de cerca es uno de los mayores actos de amor al monstruo por lejos #Viña2026 pic.twitter.com/jVAP7upPfO — marte ⦻ kandreil au (@kenhinita) February 25, 2026