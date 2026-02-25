 Esteban Düch sorprendió con chistes sobre George Harris en Viña 2026: “El año pasado pasaron cositas” - Chilevisión
25/02/2026 00:03

Esteban Düch sorprendió con chistes sobre George Harris en Viña 2026: “El año pasado pasaron cositas”

El comediante venezolano debutó este martes en la Quinta Vergara, donde incluyó guiños a su colega que tuvo una fallida rutina en 2025.

Agencia Uno

El comediante venezolano Esteban Düch debutó este martes en el Festival de Viña del Mar, donde sorprendió al inicio de su rutina con guiños a George Harris.

"Me hago cargo inmediatamente de mi condición. Sí, soy venezolano", partió diciendo Esteban al comienzo de su presentación en la Quinta Vergara.

Luego, aprovechó la instancia para hacer alusión a Harris, quien tuvo un fallido debut en la edición de 2025.

"Yo no me esperaba esta invitación a este gran festival porque, bueno, ustedes saben que el año pasado pasaron cositas", señaló Düch, desatando algunas pifias del público dirigidas a George Harris.

El humorista también citó algunos de los chistes más recordados de su compatriota radicado en Miami. "Me llamaron un día de noviembre y me llamaron al teléfono de disco, que todos tenemos uno en nuestra casa", afirmó.

"Cuando me llegó esa llamada no me la esperaba, se los juro, porque yo estaba en mi casa tranquilo jalándome el muñeco", agregó, generando risas entre los asistentes.

