Detienen a tres chilenos por robo en Argentina: Autoridades exigen su expulsión inmediata - Chilevisión

Dos de los sujetos ingresaron de manera ilegal al país trasandino. Todos los integrantes de la banda delictual tenían antecedentes penales.

Tres ciudadanos chilenos fueron detenidos durante una persecución policial, luego de que fueran atrapados robando en cuatro departamentos en el barrio Palermo, Argentina.

Según consignó el Clarín, los delincuentes tienen 24, 27 y 36 años. Dos de ellos habrían ingresado de manera ilegal al país y todos cuentan con antecedentes penales.

Búsqueda y captura

La persecución inició gracias a un llamado que alertó un robo en un edificio de la calle Soler al 6.000 en Palermo. Los responsables de nacionalidad chilena escaparon en un Toyota Yaris blanco, sin embargo, fueron alcanzados por la policía local.

Dentro del auto de los ladrones las autoridades encontraron dinero en efectivo. $1.199.500 de pesos argentinos (aproximadamente $800.000 en pesos chilenos), 106 dólares ($96.000 en pesos chilenos) y 60 euros (60 mil pesos chilenos).

También otros productos de valor como cinco celulares de alta gama, 20 tarjetas de crédito, dos notebooks y una consola de videojuegos con dos joysticks.

Solicitud de expulsión

Ante la gravedad del robo Jorge Macri, jefe de Gobierno de Buenos Aires, compartió un tajante mensaje en sus redes sociales donde aseguró que "extranjero que delinque en la Ciudad, extranjero que expulsamos del país".

Seguido lo anterior, agregó que "solicitamos la inmediata expulsión del país", refiriéndose a los delincuentes chilenos.