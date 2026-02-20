 Reforma laboral fue aprobada en la Cámara de Diputados de Argentina: Además se terminó el paro nacional - Chilevisión
20/02/2026 09:39

Reforma laboral fue aprobada en la Cámara de Diputados de Argentina: Además se terminó el paro nacional

Este viernes, pasadas las 02:00 horas en Argentina, SE logró avanzar en el Congreso la reforma laboral y se aprobó en la Cámara de Diputados por 135 votos contra 115. La votación duró cerca de 12 horas e incluyó la eliminación del polémico artículo 44 que regula las licencias médicas en trabajadores y el pago de sus remuneraciones en caso de accidentes o enfermedades. Es por ello que deberá volver al Senado. Además, la Huelga Nacional se terminó y se han retomado los vuelos comerciales en aeropuertos.

