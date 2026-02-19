CHV Noticias en Argentina: Así se vive el día de paro nacional contra la reforma laboral en Buenos Aires - Chilevisión

Humberto Sichel llegó hasta el Congreso de Argentina donde se desarrolla una movilización agendada para este jueves, en protesta por la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Con restaurantes y teatros cerrados, y sin metro para movilizarse, los pequeños comerciantes son los únicos que siguieron trabajando en medio de la manifestación, mientras se discute el nuevo proyecto. "En realidad lo que se obtiene es una precarización del Estado", comentó un ciudadano argentino que se plegó al paro.