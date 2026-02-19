 CHV Noticias en Argentina: Así se vive el día de paro nacional contra la reforma laboral en Buenos Aires - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Tragedia en Renca: Inédito registro en primera persona muestra cómo se salvó de las llamas Incendio en taller de autos provoca gran columna de humo en Quinta Normal Descartó explosión y falta de de seguridad: Experto explicó cómo se desató la tragedia en Renca Sobreviviente grabó efecto de “bola de fuego” que arrasó autos en Renca: “Llamas invadieron todo” Tragedia en Renca: Confirman muerte de conductor del camión y Fiscalía entregó principal hipótesis
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
19/02/2026 15:26

CHV Noticias en Argentina: Así se vive el día de paro nacional contra la reforma laboral en Buenos Aires

Humberto Sichel llegó hasta el Congreso de Argentina donde se desarrolla una movilización agendada para este jueves, en protesta por la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Con restaurantes y teatros cerrados, y sin metro para movilizarse, los pequeños comerciantes son los únicos que siguieron trabajando en medio de la manifestación, mientras se discute el nuevo proyecto. "En realidad lo que se obtiene es una precarización del Estado", comentó un ciudadano argentino que se plegó al paro.

Lo más visto

Tragedia en Renca: Confirman muerte de conductor del camión y Fiscalía entregó principal hipótesis

Según detalló Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte, una de las víctimas fatales es el hombre que conducía el vehículo de la empresa Gasco.

19/02/2026

“Un compañero se quemó, fue horrible”: Trabajadores relatan dramáticos momentos por explosión en Renca

CHV Noticias conversó con dos testigos que se encontraban en una empresa ubicada en el sector incendiado. Ambos relataron cómo vivieron los duros momentos durante el siniestro.

19/02/2026

Sobreviviente grabó efecto de “bola de fuego” que arrasó autos en Renca: “Llamas invadieron todo”

Un cazanoticias envió un video a CHV Noticias que muestra una larga línea de fuego tras lo que fue descrito como una explosión registrada en la Ruta 5 Norte, a la altura de Renca.

19/02/2026

Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.

18/02/2026
Publicidad