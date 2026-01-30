 “La gente es mala”: Botota Fox explicó por qué no iría a Viña y analizó debut de Asskha Sumathra - Chilevisión
30/01/2026 12:47

“La gente es mala”: Botota Fox explicó por qué no iría a Viña y analizó debut de Asskha Sumathra

La transformista se refirió a la participación de su colega en Viña 2026 tras ganar un programa de televisión. "Tenemos que tirarle todas las fichas", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Botota Fox se sinceró sobre el debut de Asskha Sumathra en el Festival de Viña del Mar y explicó por qué no iría al certamen con su personaje.

Durante su programa El Juego E' La Botota, la transformista fue consultada sobre la participación de su colega en la edición de Viña 2026 tras ganar un programa de televisión.

"Me pareció maravilloso", afirmó, aunque también manifestó sus dudas sobre el proceso. "Yo pensé que no iba a ganar. Ahora, ese programa era como American Horror Story: había de todo", dijo entre risas.

"El que iba (al programa) era especial. Entonces, para mí fue muy buena la elección porque la Asskha me hace harto reír y a todos nos ha hecho reír, tiene hartas historias", agregó.

La expanelista de SQP apostó por la rutina de su colega. "Yo creo que le va a ir bien. Es más, no lo creo, le va a ir bien. Tenemos que tirarle todas las fichas", afirmó.

También se refirió a las acusaciones de que el concurso estaba "preparado" para cumplir con una cuota de inclusión.

"Si estaba preparado, bien por eso. No sé si les parece bien a los otros competidores que quedaron en el camino", sostuvo.

Botota Fox y su rechazo al Festival de Viña

En el mismo espacio, Botota Fox descartó por el momento la posibilidad de presentarse en la Quinta Vergara.

"Es terrible ir al festival. Yo llegaría vuelta mona, soy estresada (...) y súper ansiosa. Quiero que la h... sea mañana", planteó.

En esa misma línea, indicó que "es un estrés que no me gustaría vivir. Si a mí me invitara algún festival, yo me estreso mucho porque hay que tener cojones, como se dice".

"Y la gente es mala si te pifean. Uno, cuando es comediante y está hablando algo, y alguien pifea, te quedas pegado con ese c... y te atrapas", agregó.

