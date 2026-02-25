 “Hasta que me vaya...”: Pincoya se desahogó por repetida crítica de compañeros en Gran Hermano Argentina - Chilevisión
25/02/2026 18:35

“Hasta que me vaya...”: Pincoya se desahogó por repetida crítica de compañeros en Gran Hermano Argentina

Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, realizó un sorpresivo descargo en el confesionario de Gran Hermano Argentina por una situación que le colmó la paciencia.

Publicado por Lisette Pérez

La llegada de Pincoya a Gran Hermano Argentina: Generación dorada no ha paso desapercibida por los televidentes gracias a su carísma y personalidad auténtica, sin embargo, ya ha protagonizado tensos momentos dentro de la casa.

En su tercer día de convivencia en la casa más fomosa del mundo, la chilena ha dado que hablar con hilarantes momentos junto a sus compañeros, pero también ha tenido cruces con algunos participantes.

El descargo de Pincoya en el confesionario de Gran Hermano

Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, vivió un tenso momento cuando Carmiña, una de sus compañeras, la acusó de roncar muy fuerte durante la noche.

"Me despertaron tus ronquidos", acusó la periodista paraguaya, a lo que Jennifer se defendió responsabilizando a otra integrante de la casa.

Ante esto, la rubia aseguró que le propuso a Gran Hermano que todas las personas que ronquen se vayan a dormir a una pieza todos juntos.

Esto provocó descontento en la oriunda de Chiloé y sostuvo que ella no lo iba a hacer: "Aunque Gran Hermano me mande a cambiar de pieza, no lo haré. Yo en esa cama me quedo hasta que me vaya".

La molestia de la chilena fue tan grande, que se dirigió al confesionario para comentarle la situación al jefe de la casa.

Ve el momento acá:

