Programa de Alimentación Escolar 2026: Cuándo parte y qué incluye el menú de Junaeb - Chilevisión

25/02/2026 18:41

Programa de Alimentación Escolar 2026: Cuándo parte y qué incluye el menú Junaeb que comerán los niños

En Chile, los estudiantes pueden acceder a un beneficio de la Junaeb que entrega desayunos, almuerzos, onces, colaciones y cenas a quienes cursen educación prebásica, básica, media o de adultos.

Publicado por CHV Noticias

Cientos de establecimientos educacionales a lo largo de Chile se encuentran en plena inspección en terreno de la logística del Programa de Alimentación Escolar PAE de Junaeb, esto, de cara al inminente inicio del año escolar programado para marzo.

El principal objetivo es garantizar el correcto funcionamiento del programa, en aspectos como el nivel y estado de abastecimiento, cumplimiento de la reglamentación sanitaria vigente, diseño e higiene de las instalaciones, control de plagas, entre otras.

¿Cuándo comienza la entrega de alimentos a estudiantes?

El Programa de Alimentación Escolar es un beneficio no postulable destinado a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad que cursan educación prebásica, básica, media o de adultos, en establecimientos municipales o particulares subvencionados del país.

Cubre parte de las necesidades nutricionales diarias (desayuno, almuerzo, colación, once y cena) ayudando a reducir sus niveles de ausentismo y deserción escolar

El servicio cubre las actividades curriculares y comienza a ser entregado con el inicio del año escolar, es decir, a partir del próximo miércoles 4 de marzo. Vale mencionar que cubre actividades extracurriculares durante todo el año (incluidas las vacaciones de invierno y verano).

Así puedes conocer qué comerá tu hijo en el colegio

Los programas PAE y PAP entregan cerca de 4 millones de raciones de comida diarias en casi 12 mil escuelas y jardines infantiles, beneficiando a aproximadamente 2 millones de niñas, niños y jóvenes desde el inicio del año escolar.

En el caso del Programa de Alimentación de Párvulos, este permite alimentar a más de 200 mil niños y niñas, desde los tres meses hasta los cinco años de edad, que asisten a salas cuna y jardines infantiles administrados por Junji e Integra.

Además, el programa beneficia a estudiantes diagnosticados con enfermedad celíaca, alergias e intolerancias, por medio de la entrega de una canasta con alimentos libres de gluten u otras adaptaciones requeridas. Puedes postular con este formulario.

Finalmente, ingresando en este link, a partir de abril puedes conocer la minuta de alimentos que comerá tu hijo o hija en el colegio.

Para ello debes ir al menú, completar los datos y con escribir el nombre del establecimiento educacional.

