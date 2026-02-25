Este es el posible setlist de Juanes en su regreso a Viña 2026: A Dios Le Pido, Me Enamora y más - Chilevisión

El compositor colombiano volverá a pisar la Quinta Vergara después de 17 años con un repertorio que promete hacer cantar a los espectadores con canciones que marcaron su carrera.

La noche de este miércoles, Juanes será el encargado de abrir la cuarta jornada de la edición 65.ª del Festival de Viña del Mar.

Un show especial que significa el regreso del músico colombiano a la Quinta Vergara después de 17 años, tras su última presentación en el año 2009.

Una instancia especial para el artista de 53 años que en más de una canción ha demostrado su respeto y admiración por el certamen viñamarino.

Para esta noche, el cartel lo completan la comediante Asskha Sumathra y el grupo de cumbia argentino Ke Personajes.

Este es el posible setlist de Juanes en su regreso al Festival de Viña del Mar

Si bien el artista no ha compartido de forma oficial la lista de canciones que interpretará esta noche, sus últimas presentaciones permiten hacer una aproximación a lo que se podrá escuchar en la Quinta Vergara.

Además, el autor de "Volverte a Ver," se encuentra promocionando su próximo álbum, JuanesTeban, por lo que es probable que sus últimos sencillos "Una Noche Contigo, "Hagamos Que" y "Muérdeme" también formen parte del repertorio.

De acuerdo a los antecedentes de shows previos, este es el posible setlist de Juanes en Viña 2026: