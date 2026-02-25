 Este es el posible setlist de Juanes en su regreso a Viña 2026: A Dios Le Pido, Me Enamora y más - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Recapturan a segundo imputado fugado en Colina: Estuvo oculto en casa de un amigo Alerta por desaparición de dos reos del interior de la ex Penitenciaría de Santiago “Nunca me había pasado algo así”: Habló Fran Maira tras formalización por accidente en Lo Barnechea Alerta por dos incendios en simultáneo en Viña del Mar: Bomberos intenta controlar uno en vertedero Bandas violentas lideran delito: La evolución de las encerronas en el sector oriente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/02/2026 18:10

Este es el posible setlist de Juanes en su regreso a Viña 2026: A Dios Le Pido, Me Enamora y más

El compositor colombiano volverá a pisar la Quinta Vergara después de 17 años con un repertorio que promete hacer cantar a los espectadores con canciones que marcaron su carrera.

Publicado por CHV Noticias

La noche de este miércoles, Juanes será el encargado de abrir la cuarta jornada de la edición 65.ª del Festival de Viña del Mar

Un show especial que significa el regreso del músico colombiano a la Quinta Vergara después de 17 años, tras su última presentación en el año 2009. 

Una instancia especial para el artista de 53 años que en más de una canción ha demostrado su respeto y admiración por el certamen viñamarino. 

Para esta noche, el cartel lo completan la comediante Asskha Sumathra y el grupo de cumbia argentino Ke Personajes

Este es el posible setlist de Juanes en su regreso al Festival de Viña del Mar

Si bien el artista no ha compartido de forma oficial la lista de canciones que interpretará esta noche, sus últimas presentaciones permiten hacer una aproximación a lo que se podrá escuchar en la Quinta Vergara. 

Además, el autor de "Volverte a Ver," se encuentra promocionando su próximo álbum, JuanesTeban, por lo que es probable que sus últimos sencillos "Una Noche Contigo, "Hagamos Que" y "Muérdeme" también formen parte del repertorio. 

De acuerdo a los antecedentes de shows previos, este es el posible setlist de Juanes en Viña 2026: 

  1. Me Enamora
  2. La paga
  3. Yerbatero
  4. Mala Gente
  5. Fotografía
  6. Volverte a ver
  7. Fíjate bien / Podemos hacernos daño
  8. Es Por Ti
  9. Una Noche Contigo
  10. Para tu amor
  11. Gotas de agua dulce
  12. La plata
  13. Bonita
  14. La noche (Joe Arroyo cover)
  15. Nada valgo sin tu amor
  16. Besos en guerra
  17. A Dios le pido

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

Lo último

Lo más visto

Fran Maira protagonizó accidente vehicular en Lo Barnechea: Conductor de motocicleta está en estado grave

Los equipos policiales están trabajando en las diligencias correspondientes para aclarar los hechos.

25/02/2026

Abrazado a su dueño: Un chihuahua fue el único sobreviviente de accidente aéreo en Perú

La mascota fue hallada "aferrada" al cadáver de su dueño, el coronel Javier Nole, una de las 15 víctimas fatales del siniestro.

25/02/2026

“El más sanguinario y violento”: Quién es “El Sapo”, el narco que corre con ventaja para suceder a “El Mencho”

Los expertos temen que la disputa del poder provoque una espiral de violencia en ese país.

25/02/2026

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

La llegada de mañanas luminosas y atardeceres tempranos ya tiene fecha. Entérate acá cuándo se cambia la hora en Chile este 2026 y qué hacer con tus dispositivos.

25/02/2026