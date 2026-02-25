“Me dio lata, así que me voy”: Naya Fácil se retiró del Festival de Viña tras problemas con los guardias - Chilevisión

La seguridad del recinto no permitió que el público de la Quinta Vergara se sacara fotografías con la influencer durante la pausa comercial.

Naya Fácil llegó a la Quinta Vergara este martes para vivir la tercera jornada del Festival de Viña 2026 y se retiró anticipadamente del recinto por problemas con el personal de seguridad.

La influencer fue recibida con una ovación por el público, lo que generó que momentos más tarde sus "facilines" quisieran fotografiarse con ella y esto no fue permitido por la seguridad del evento.

¿Qué pasó con Naya Fácil en Viña 2026?

Naya conversó con Primer Plano en vivo y relató que también pensaba quedarse a ver la rutina de Esteban Düch, pero no pudo por este problema: "He tenido semanas un tanto ajetreadas, así que prefiero verlo más tranquila; aparte, me estaban retando ahí".

En esa misma línea, agregó: "Me retaron los guardias porque me estaba sacando fotos con los facilines y eso que estaban en comerciales, pero me retaron, me dijeron que me sentara, así que, pucha, a mí igual me da lata".

Finalmente, Naya concluyó: "Tampoco estaba interfiriendo; estaban en comerciales, me dio como lata, así que me voy", mientras que el público fuera del recinto la esperaba para tomarse fotos y entregarle regalos.

