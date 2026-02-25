 Sube número de víctimas por emergencia en Renca: Tragedia ya deja una docena de muertos - Chilevisión
25/02/2026 12:27

Sube número de víctimas por emergencia en Renca: Tragedia ya ha dejado una docena de muertos

Autoridades confirmaron un nuevo deceso, el número 12 tras la explosión, de una persona que era atendida en el Hospital del Trabajador de la ACHS.

Publicado por CHV Noticias

Cerca del mediodía de este miércoles, la Subsecretaría de Redes Asistenciales informó el fallecimiento de una nueva persona afectada por la emergencia provocada por la explosión de un camión de gas en Renca.

Por esa razón, luego de las últimas actualizaciones, la cifra de muertos aumentó a 12 personas. 

De acuerdo al comunicado de la institución, la persona falleció en el Hospital del Trabajador de la ACHS por la gravedad de sus heridas.

Actualizan estado de salud de sobrevivientes

El reporte también actualizó el estado de salud de las personas que permanecen hospitalizadas tras la emergencia.

En total, aún hay nueve personas internadas, tanto en la red pública como en la red privada.

De ellas, cinco permanecen estables dentro de su gravedad y en riesgo vital. Las otras cuatro se encuentran en cuidados intermedios.

Los pacientes se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 3 en la Mutual de Seguridad, 3 en el Hospital del Trabajador (ACHS), 2 en Clínica Indisa y uno en la ex Posta Central.

