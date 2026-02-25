Ke Personajes debuta en Viña 2026: A qué hora se presenta la banda argentina en la Quinta Vergara - Chilevisión

La agrupación trasandina de cumbia es una de las agrupaciones más esperadas de la edición 65º. A continuación te detallamos cómo será su debut en el festival veraniego y a qué hora podrás verlo.

Este miércoles, el Festival de Viña del Mar 2026 vivirá su cuarta jornada luego de las presentaciones de Jesse & Joy, la exitosa rutina del comediante Esteban Düch y el esperado debut del K-pop en el certamen con NMIXX.

Esta noche, el certamen abrirá con la presentación de Juanes, quien regresa a la Quinta Vergara después de 17 años con un show que dará inicio a su gira mundial.

Asimismo, alta expectación ha generado lo que podría ser la rutina de Asskha Sumathra y la presentación de Ke Personajes, una de las agrupaciones de cumbia argentina más escuchadas de los últimos años.

¿A qué hora se presentará Ke Personajes en Viña del Mar 2026?

Ke Personajes, una de las agrupaciones más esperadas del cartel de este año, será la encargada de cerrar la jornada este miércoles.

Por lo cual, el conjunto trasandino se presentará finalizadas las presentaciones de Juanes, Asskha Sumathra y las competencias folclóricas.

Si bien no existe un horario establecido, los antecedentes de días anteriores permiten proyectar que los trasandinos saldrán al escenario entre la 1:30 y las 2:00 horas.