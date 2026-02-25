 Día clave en votación de reyes de Viña 2026: ¿A qué hora se conocerá a los ganadores? - Chilevisión
25/02/2026 17:06

Día clave en votación de reyes de Viña 2026: ¿A qué hora se conocerá a los ganadores?

La prensa acreditada tendrá que elegir los nuevo rey y reina del Festival de Viña 2026 entre una listado de 20 candidatos que fueron seleccionados por aparecen entre los más votados del público.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles se conocerán a los reyes del Festival de Viña 2026, tras la votación de la prensa acreditada que se realizará durante esta tarde. 

A esta instancia llegaron 20 finalistas, 10 mujeres y 10 hombres, que fueron los más votados por el público a través de la votación web. 

Dentro los candidatos más destacados aparecen Skarleth LabraNMIXX, Matteo Bocelli y Stefan Kramer, que han llevado la delantera en los primeros cómputos de la elección popular. 

¿A qué hora se conocerán a los reyes de Viña 2026?

La votación de la prensa acreditada esta habilitada desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas de este miércoles 25 de febrero. 

Una vez finalizado el proceso, se dará paso al conteo de los votos a viva voz para conocer el nombre de los ganadores de la corona de la Ciudad Jardín. 

La ceremonia de coronación se realizará el jueves 26 de febrero. 

Las 10 candidatas para reina de Viña

  • María Paz Arancibia (Representación Todo se sabe + Vive)
  • Fátima Bosch (Jurado Festival)
  • Karen Doggenweiler (Animadora Festival)
  • Titi García Huidobro (Representante Tevex)
  • Alejandra Isaacs Vega (Representante Marga Marga TV + Giro Visual)
  • Skarleth Labra (Representante Chilevisión)
  • Camila Mainz (Representante TVR)
  • Karla Melo (Representante Zapping TV + Prensa Chilena)
  • Ignacia Michelson (Representante Visión Plus TV)
  • NMIXX (Artista Festival)

Los 10 candidatos para rey de Viña 

  • Matteo Bocelli (Artista Festival)
  • Karim Butte (Animador Festival)
  • Pablo Chill-E (Artista Festival)
  • Fernando Godoy (Animador Festival)
  • Juanes (Artista Festival)
  • Stefan Kramer (Artista Festival)
  • Emanuel Noir de Ke Personajes (Artista Festival)
  • Diego Pánico (Representación Todo se sabe + Vive)
  • Princeso (Representación Mundo de la música + Mundo)
  • Pastor Rocha (Artista Festival)
