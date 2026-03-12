¿No sabía? Revelan video inédito de Luis Jiménez con Gala Caldirola y presunta reacción de Cote López - Chilevisión

La pareja fue vista durante la noche en que se llevó a cabo la gala del Festival de Viña del Mar 2026 en un conocido bar.

Este jueves, Luis Jiménez confirmó un romance con Gala Caldirola y los usuarios en redes sociales comenzaron a entregar nuevos detalles, entre los que destacan que ambos llevan varias semanas juntos.

Esto, tras la revelación de un video inédito donde se les ve muy cercanos en un reconocido bar de Viña del Mar, durante el tiempo en que se llevó a cabo la gala del Festival de Viña.

Los nuevos detalles del romance entre Luis Jiménez y Gala Caldirola

La información fue revelada por Infama, quienes recibieron el relato de una persona que adjuntó las imágenes: "Yo a ellos los vi en el pub Hollywood la noche de la gala de Viña".

En las imágenes se ve a Luis Jiménez conversando con una persona en una fiesta, momento en que sonríe, apunta a alguien y Gala llega a conversarle al oído. Ambos comparten coquetas miradas y luego se ríen.

Momentos más tarde, Coté López publicó en las historias de su cuenta de Instagram una fotografía acostada junto a su hijo menor, a quien tiene abrazado fuertemente: "Tuto con mi xuxu", escribió, junto a un emoji de cara triste.

La publicación de la empresaria fue tomada por algunos internautas como una reacción a la noticia del romance que fue confirmado este jueves, luego de que personas vieran a Luis y Gala camino a Torres del Paine.

"Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas, por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad. No estamos dañando a nadie, solo hay buenas intenciones", concluyó el exfutbolista.