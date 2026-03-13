Diputada Rodríguez enfrenta polémica por gesto a Gustavo Gatica: “Me di la vuelta hacia la oposición” - Chilevisión

La denominada “Capitana” abordó las polémicas que dejó su debut en la Cámara de Diputado y explicó los simbolismos de su traje tras el debate que abrió el gesto que tuvo con Gustavo Gatica.

La diputada Javiera Rodríguez causó polémica por llegar al Congreso durante el cambio de mando vestida con un traje verde que incluía la frase “Chao pensiones de gracia”.

La también periodista e ilustradora enfrentó las crtíticas de su decisión de llevar un traje verde con detalles de un cóndor y un copihue bordados, el que modificó y creó gracias a la ayuda de us madre.

“Fue un homenaje, pero solo por el color, que es similar. Si hubiera sido una imitación, mis papás, que estaban en la tribuna- habrían sido los primeros en frenarme. Soy lo que soy porque soy hija de Carabineros”, contó en conversación con LUN.

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Durante su campaña se hizo conocida como la “Capitana” y según explicó, fue una inspiración en su defensa a Carabineros.

“Tomé capitana como símbolo reconocible con Republicanos, por el escudo del Capitán América, y que se entendiera que defendía a Carabineros sin serlo. Ahora, hasta mis amigos me dicen capitana”, argumentó.

La diputada por el distrito 9 también comentó otros detalles de su look como los ocho piercings y cinco tatuajes que tienen: “Creo que quienes cuestionan los tatuajes y los piercings son aquellos que no hacen la pega. Son expresiones personales y si no demuestran falta de profesionalismo, jamás serán un problema”.

Polémica por leyenda de “chao pensiones de gracia”

Durante su juramento en la Cámara de Diputados causó Javiera Rodríguez también causpó debate debido a que en su chaqueta incluyó la frase “chao pensiones de gracia” frente a Gustavo Gatica, quien perdió la visión durante el estallido social.

Pero según explicó el mensaje no iba en contra del también diputado: “No fui a mostrársela a él, me di la vuelta hacia la oposición en su conjunto".

"No hay nada de mí que haya demostrado que me acerqué a alguien en específico. Soy directa y si hubiera sido un mensaje personal, me habría dirigido a quien correspondía. Lo ven cruel quienes buscan cualquier excusa para atacar”, añadió.

“Gustavo es un par, si debo discutir algún proyecto o manifestarle que no estoy de acuerdo con alguna de sus opiniones, lo haré, inclusive si son pensiones de gracia por el estallido social”, agregó.