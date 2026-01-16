 Bono Dueña de Casa 2026 sin postular: Consulta con tu RUT si eres beneficiaria - Chilevisión
Minuto a minuto
Abogada de familia Chuñil explicó por qué vendieron animales de su madre: “No tiene nada de extraño” Fiscalía apeló al fallo: Juez explica por qué dos hijos de Chuñil no quedaron en prisión preventiva Nuevo sismo en el norte de Chile: Seguidilla de temblores sorprende a varias regiones del país “Tendría que vivir 130 años”: Caszely expuso reclamo con Isapre por cobros indebidos y forma de pago Decretan prisión preventiva para Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil acusado de parricidio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/01/2026 11:16

Bono Dueña de Casa 2026 sin postular: Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Existen dos opciones para consultar si eres beneficiaria del Bono Dueña de Casa con tu RUT. Revisa aquí cómo puedes hacerlo.

Publicado por CHV Noticias

El Bono de Protección es uno de los beneficios monetarios que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) para quienes cumplan con un requisito.

Este aporte busca ser una contribución a las personas adheridas al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El pago del beneficio estatal se recibe cada mes con un máximo de 24 meses, dependiendo de la duración del período en el que recibes apoyo psicosocial y te encuentras en proceso de acompañamiento.

¿Cómo consultar si tienes el beneficio con tu RUT? 

Existen dos opciones para consultar si eres beneficiaria del Bono Dueña de Casa: 

  • Atención telefónica de Chile Atiende: Llama al 101 y podrás preguntarle a un ejecutivo si tienes el beneficio entregándole tu RUT.
  • Sitio web de Chile Atiende: Puedes consultar con tu RUT, si tienes el bono y no ha sido pagado.

¿Cómo cobrar los pagos? 

Para recibir los pagos del Bono Dueña de Casa hay 3 opciones: 

  • Depósito en Cuenta RUT: Si tienes una cuenta abierta, el dinero se transfiere allí de manera directa. 
  • Apertura automática: Si no tienes cuenta, Banco Estado puede abrir por ti, una sin costo. Pero debes ir al banco y retirar la tarjeta física.
  • Cobro Presencial: En caso de no querer usar la opción de depósito, tienes 6 meses para cobrar el dinero en alguna sucursal de Banco Estado.

Los valores del Bono Dueña de Casa serán reajustados el 1 de febrero, según la variación del IPC. En esa fecha podrás conocerlos en CHV Noticias Te ayuda.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Solo un requisito y pago junto a la pensión: Revisa acá como recibir el Beneficio por Años Cotizados 2026

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Era conductor de app, lo asaltaron y él los mató a balazos: Tenía un arma y era exuniformado

La víctima, que estaba trabajando como conductor de una aplicación, usó su arma debidamente inscrita tras sufrir el intento de robo al llegar a un domicilio solicitado por los asaltantes.

16/01/2026

Ministerio por ministerio: La lista de nombres que baraja Kast para su gobierno

El presidente electo ha respaldado públicamente a alguno de los nombres, mientras que en otros ministerios aún hay dudas.

15/01/2026

“¿Y si te mato?”: Fiscalía expuso pelea y amenaza que habría detonado el crimen de Julia Chuñil

De acuerdo a los detalles de la investigación, Javier Troncoso amenazó a un vecino con un cuchillo en la casa de su madre y, cuando esta quiso intervenir, el hombre procedió a golpearla para luego estrangularla.

16/01/2026

Amparo Noguera declara por primera vez tras millonaria estafa: “El shock me impidió...”

La intérprete habló con la policía por primera vez desde que estalló el caso y reveló detalles inéditos.

15/01/2026