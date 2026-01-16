Bono Dueña de Casa 2026 sin postular: Consulta con tu RUT si eres beneficiaria - Chilevisión

Existen dos opciones para consultar si eres beneficiaria del Bono Dueña de Casa con tu RUT. Revisa aquí cómo puedes hacerlo.

El Bono de Protección es uno de los beneficios monetarios que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) para quienes cumplan con un requisito.

Este aporte busca ser una contribución a las personas adheridas al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El pago del beneficio estatal se recibe cada mes con un máximo de 24 meses, dependiendo de la duración del período en el que recibes apoyo psicosocial y te encuentras en proceso de acompañamiento.

¿Cómo consultar si tienes el beneficio con tu RUT?

Existen dos opciones para consultar si eres beneficiaria del Bono Dueña de Casa:

Atención telefónica de Chile Atiende: Llama al 101 y podrás preguntarle a un ejecutivo si tienes el beneficio entregándole tu RUT.

y podrás preguntarle a un ejecutivo si tienes el beneficio entregándole tu RUT. Sitio web de Chile Atiende: Puedes consultar con tu RUT, si tienes el bono y no ha sido pagado.

¿Cómo cobrar los pagos?

Para recibir los pagos del Bono Dueña de Casa hay 3 opciones:

Depósito en Cuenta RUT : Si tienes una cuenta abierta, el dinero se transfiere allí de manera directa.

: Si tienes una cuenta abierta, el dinero se transfiere allí de manera directa. Apertura automática: Si no tienes cuenta, Banco Estado puede abrir por ti , una sin costo. Pero debes ir al banco y retirar la tarjeta física.

, una sin costo. Pero debes ir al banco y retirar la tarjeta física. Cobro Presencial: En caso de no querer usar la opción de depósito, tienes 6 meses para cobrar el dinero en alguna sucursal de Banco Estado.

Los valores del Bono Dueña de Casa serán reajustados el 1 de febrero, según la variación del IPC. En esa fecha podrás conocerlos en CHV Noticias Te ayuda.