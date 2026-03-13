EEUU investiga a Chile por no tomar medidas ante el trabajo forzoso: Podría derivar en aranceles - Chilevisión

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13/03/2026 11:25

EEUU investiga a Chile por no tomar medidas ante el trabajo forzoso: Podría derivar en aranceles

La administración de Donald Trump podría imponer aranceles y otras restricciones a las importaciones de 60 países.

Publicado por Catalina Vargas

La administración de Donald Trump inició este jueves una investigación contra 60 países por presuntas prácticas comerciales desleales, respecto a una falta de acción contra el trabajo forzoso.

Entre las economías acusadas por Estados Unidos de no tomar medidas está Chile. Así como también algunos de sus principales socios comerciales, como China, Canadá, México, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Australia, el Reino Unido y la Unión Europea.

Para realizar las investigaciones, el gobierno federal hace uso de una ley que además le permite imponer aranceles y otras restricciones en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró en un comunicado: "Durante demasiado tiempo, los trabajadores y las empresas estadounidenses se han visto obligados a competir contra productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costos obtenida gracias al trabajo forzoso".

"Estas investigaciones determinarán si los gobiernos han tomado medidas suficientes para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y cómo el hecho de no erradicar estas prácticas abominables afecta a los estadounidenses", agregó.

Además, Greer informó que dicho proceso podría concluir con las soluciones propuestas, antes de que expiren los aranceles temporales del presidente Donald Trump en julio.

Lista completa de los 60 países acusados por EE.UU

  1. Argelia
  2. Angola
  3. Argentina
  4. Australia
  5. Las Bahamas
  6. Baréin
  7. Bangladesh
  8. Brasil
  9. Camboya
  10. Canadá
  11. Chile
  12. China
  13. Colombia
  14. Costa Rica
  15. República Dominicana
  16. Ecuador
  17. Egipto
  18. El Salvador
  19. Unión Europea
  20. Guatemala
  21. Guayana
  22. Honduras
  23. Hong Kong
  24. India
  25. Indonesia
  26. Irak
  27. Israel
  28. Japón
  29. Jordán
  30. Kazajistán
  31. Kuwait
  32. Libia
  33. Malasia
  34. México
  35. Marruecos
  36. Nueva Zelanda
  37. Nicaragua
  38. Nigeria
  39. Noruega
  40. Omán
  41. Pakistán
  42. Perú
  43. Filipinas
  44. Katar
  45. Rusia
  46. Arabia Saudita
  47. Singapur
  48. Sudáfrica
  49. Corea del Sur
  50. Sri Lanka
  51. Suiza
  52. Taiwán
  53. Tailandia
  54. Trinidad y Tobago
  55. Turquía
  56. Emiratos Árabes Unidos
  57. Reino Unido
  58. Uruguay
  59. Venezuela
  60. Vietnam
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