EEUU investiga a Chile por no tomar medidas ante el trabajo forzoso: Podría derivar en aranceles - Chilevisión

La administración de Donald Trump podría imponer aranceles y otras restricciones a las importaciones de 60 países.

La administración de Donald Trump inició este jueves una investigación contra 60 países por presuntas prácticas comerciales desleales, respecto a una falta de acción contra el trabajo forzoso.

Entre las economías acusadas por Estados Unidos de no tomar medidas está Chile. Así como también algunos de sus principales socios comerciales, como China, Canadá, México, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Australia, el Reino Unido y la Unión Europea.

Para realizar las investigaciones, el gobierno federal hace uso de una ley que además le permite imponer aranceles y otras restricciones en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

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El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró en un comunicado: "Durante demasiado tiempo, los trabajadores y las empresas estadounidenses se han visto obligados a competir contra productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costos obtenida gracias al trabajo forzoso".

"Estas investigaciones determinarán si los gobiernos han tomado medidas suficientes para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y cómo el hecho de no erradicar estas prácticas abominables afecta a los estadounidenses", agregó.

Además, Greer informó que dicho proceso podría concluir con las soluciones propuestas, antes de que expiren los aranceles temporales del presidente Donald Trump en julio.

Lista completa de los 60 países acusados por EE.UU