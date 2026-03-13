Revive el primer capítulo del Club de la Comedia: Estreno arrasó en rating y fue lo más visto - Chilevisión

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13/03/2026 10:57

Revive el primer capítulo del Club de la Comedia: Estreno arrasó en rating y fue lo más visto

Con divertidas rutinas e ingeniosos sketchs, el emblemático programa debutó en Chilevisión con rotundo éxito: lideró su franja horaria con un rating online promedio de 562 mil personas

Publicado por CHV Noticias

Con rotundo éxito arrancó la nueva temporada del Club de la Comedia, el clásico y emblemático programa de Chilevisión que tras una década volvió a sacar risas con divertidos sketch y rutinas humorísticas.

El espacio retornó en gloria y majestad la noche de este jueves y en su capítulo de estreno el canal logró liderar la competencia y se posicionó como el más visto en la franja horaria del prime.

En concreto, entre las 22:32 y 00:51 horas, Chilevisión obtuvo un rating online promedio de 562 mil personas. En el mismo horario, Canal 13 marcó 502 mil; Mega, 416 mil; y TVN, 276 mil televidentes.

Así fue el debut del Club de la Comedia

El Club de la Comedia inició con una rutina de Diego Urrutia para pasar a un sketch del nuevo presidente José Antonio Kast junto su esposa María Pía Adriasola. También debutó “El leit de Ruperto” con Julio César como invitado, entre otros graciosos momentos.  

Los rostros que forman parte del regreso del histórico programa son Ingrid Parra, Diego Urrutia, Bodoque, María José Quiroz, Kurt Carrera, Christian Henríquez, Gonzalo Trujillo, Claudio Michaux, Liss la Cubana, Lady Garfia y Sebastián Layseca.

Además del director creativo del programa, Pato Pimienta, quien formaba parte del programa original. Puedes revivir el capítulo de estreno en Chilevisión a través del siguiente link.

Revive el primer capítulo del Club de la Comedia:

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