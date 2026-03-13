Senadora Campillai emplaza a pdte. Kast por indultos: "Han llegado con una agenda prodelincuentes" - Chilevisión

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13/03/2026 12:21

Senadora Campillai emplaza a pdte. Kast por indultos: "Han llegado con una agenda prodelincuentes"

La parlamentaria reaccionó ante información de quién sería el primer caso de estudio para un eventual indulto.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La senadora Fabiola Campillai manifestó su rechazo a los posibles indultos a militares y carabineros condenados durante el estallido social, los que, según aseguró el presidente José Antonio Kast a CHV Noticias, se encuentra en evaluación. 

"Ha quedado en evidencia que Kast y su Gobierno han llegado con una agenda prodelincuentes", expresó la parlamentaria en una declaración.

Continuó diciendo: "Lo único que ha hecho estos primeros días es apoyar la liberación de criminales y hoy vuelve a hacerlo con el tema del indulto".

En ese sentido, sostuvo que hay información "de que el primer indultado del Gobierno de Kast va a ser el excapitán del Ejército José Santiago Faúndez, condenado a 15 años de cárcel por dar la orden de disparar y que provocó la muerte de Romario Veloz". Esto en alusión a una información difundida por la periodista Mónica Pérez en Radio Duna. 

Faúndez, vale recordar, fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de violencia innecesaria. Fue en octubre de 2019 cuando ordenó en La Serena a dos subordinados disparar municiones reales, lo que provocó la muerte de Veloz y dejó dos personas heridas. 

La senadora, finalmente, exigió al Presidente y al Ministerio de Justicia respetar las decisiones de los tribunales: "Acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron mientras iban al trabajo, como fue mi caso".

"Pedimos que se respete el Estado de derecho y los derechos humanos. Cumplir funciones de seguridad no significa dispararle en el rostro a alguien, eso es un crimen", reflexionó.

Esto dijo Kast sobre los posibles indultos

En su primera entrevista con CHV Noticias en su rol como presidente, José Antonio Kast se refirió a los posibles indultos al afirmar que están siendo evaluados.

SIn embargo, adelantó que "en algunos casos de esa violencia extrema sí voy a utilizar la facultad del indulto a las personas que defendieron la patria".

"También he señalado que la facultad de indulto, acogiendo también algunos llamados, quizás no corresponde que lo vea una sola persona y que sea una comisión", manifestó.

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