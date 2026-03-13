Senadora Campillai emplaza a pdte. Kast por indultos: "Han llegado con una agenda prodelincuentes" - Chilevisión

La parlamentaria reaccionó ante información de quién sería el primer caso de estudio para un eventual indulto.

La senadora Fabiola Campillai manifestó su rechazo a los posibles indultos a militares y carabineros condenados durante el estallido social, los que, según aseguró el presidente José Antonio Kast a CHV Noticias, se encuentra en evaluación.

"Ha quedado en evidencia que Kast y su Gobierno han llegado con una agenda prodelincuentes", expresó la parlamentaria en una declaración.

Continuó diciendo: "Lo único que ha hecho estos primeros días es apoyar la liberación de criminales y hoy vuelve a hacerlo con el tema del indulto".

En ese sentido, sostuvo que hay información "de que el primer indultado del Gobierno de Kast va a ser el excapitán del Ejército José Santiago Faúndez, condenado a 15 años de cárcel por dar la orden de disparar y que provocó la muerte de Romario Veloz". Esto en alusión a una información difundida por la periodista Mónica Pérez en Radio Duna.

Faúndez, vale recordar, fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de violencia innecesaria. Fue en octubre de 2019 cuando ordenó en La Serena a dos subordinados disparar municiones reales, lo que provocó la muerte de Veloz y dejó dos personas heridas.

La senadora, finalmente, exigió al Presidente y al Ministerio de Justicia respetar las decisiones de los tribunales: "Acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron mientras iban al trabajo, como fue mi caso".

"Pedimos que se respete el Estado de derecho y los derechos humanos. Cumplir funciones de seguridad no significa dispararle en el rostro a alguien, eso es un crimen", reflexionó.

Esto dijo Kast sobre los posibles indultos

En su primera entrevista con CHV Noticias en su rol como presidente, José Antonio Kast se refirió a los posibles indultos al afirmar que están siendo evaluados.

SIn embargo, adelantó que "en algunos casos de esa violencia extrema sí voy a utilizar la facultad del indulto a las personas que defendieron la patria".

"También he señalado que la facultad de indulto, acogiendo también algunos llamados, quizás no corresponde que lo vea una sola persona y que sea una comisión", manifestó.