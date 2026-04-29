PDI fue condenado por abusar sexualmente de esposa de compañero tras una fiesta

El Ministerio Público acusó a Pablo Cid Ibarra por violación y abuso sexual. Sin embargo, los jueces desecharon el primer delito y solo dieron por acreditado el segundo.

Un detective de la Policía de Investigaciones fue condenado a cuatro años de libertad vigilada por el Tribunal Oral de Concepción, luego que Fiscalía acreditara un abuso sexual, el cual fue contra la esposa de otro funcionario.

Radio Bío Bío publicó que el Ministerio Público acusó a Pablo Cid Ibarra por violación y abuso sexual. Sin embargo, los jueces desecharon el primer delito y solo dieron por acreditado el segundo. Todo esto fue confirmado por Raúl Bustos, abogado de la víctima.

Se agregó que los hechos ocurrieron en 2021, durante una fiesta realizada en el departamento de la víctima y su pareja en la ciudad de Talcahuano.

También se indicó que a pesar de que no se logró probar ambas acusaciones, el abogado de la víctima dijo que su representada estaba satisfecha.





PDI aún no se manifiesta

La defensa del condenado, el abogado Sebastián Oyarzún, se había comprometido a una declaración, no obstante, finalmente esta no se concretó.