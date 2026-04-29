VIDEO | “Mochilazo Estudiantil”: Se registran enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros

El carro lanza aguas de Carabineros se desplazó por la zona, lo que generó disturbios con los estudiantes.

Este miércoles 29 de marzo se convocó al “Mochilazo Estudiantil” en Santiago Centro, una manifestación en contra de las políticas del gobierno de José Antonio Kast.

La convocatoria fue realizada por el Cordón Secundarios RM y comenzaron a desplazarse en plena Alameda.





Se registran disturbios en “Mochilazo Estudiantil”

Al respecto, a través de un video de Agencia Uno se pueden apreciar los primeros disturbios y el desplazamiento del carro lanza agua de Carabineros de Chile.

La situación generó un enfrentamiento con las fuerzas de orden y seguridad en el sector, por lo que hay congestión en la zona.

Los estudiantes se están desplazando hacia la Plaza Los Héroes, por lo que el tránsito fue desviado hacia la avenida Manuel Rodríguez y el transporte público por Avenida España.

Por su parte, la calle Agustinas también está cerrada y el tránsito es por Amunátegui, mientras que Teatinos fue desviada a Huérfanos.

Finalmente, la calle Morandé está cerrada desde la Alameda.

Revisa el video: