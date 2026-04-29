“Mochilazo Estudiantil”: Escolares marchan desde el centro de Santiago por rechazo a políticas del gobierno

Esta medida del gobierno se basa en la política de contención del gasto público impulsada por Kast, y donde las áreas afectadas entre otras serían educación y alimentación escolar.

Este miércoles, un grupo de estudiantes secundarios de la región Metropolitana se movilizan desde el centro de Santiago y se manifiestan a través de un nuevo “Mochilazo Estudiantil”.

Cabe señalar que esta convocatoria fue realizada por el Cordón Secundarios RM, en rechazo a políticas del gobierno de José Antonio Kast.





Durante los últimos días se indicó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó un decreto que recorta cerca de $32.721 millones del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Esta medida se basa en la política de contención del gasto público impulsada por el gobierno de Kast, y donde las áreas afectadas entre otras serían la educación y alimentación escolar.

Video de la movilización escolar