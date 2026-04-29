Autores del secuestro de empresario están vinculados al Tren de Aragua: Mañana serán formalizados

PDI reveló que sostuvieron una negociación con los detenidos durante 180 horas para rescatar con vida a Jorge Vera, adulto mayor de 84 años.

La Fiscalía junto a Policía de Investigaciones (PDI) declararon sobre el caso del secuestro de Jorge Vera. El empresario ferretero de 84 años fue rescatado en la madrugada de este miércoles en Colina.

La institución policial informó que se llevó a cabo un proceso de negociación indirecta por 180 horas, que permitió encontrar a la víctima con vida y en buen estado de salud.

Cuatros personas fueron identificadas por la Fiscalía como autores del secuestro, las cuales se encuentran detenidas actualmente.

“Se desplegó una gran cantidad de detectives, de distintas unidades especializadas, que permitieron llegar al primer lugar de cautiverio e identificar a estas personas”, mencionaron.





Se trata de tres ciudadanos venezolanos y uno de nacionalidad chilena, parte de una banda criminal vinculada a la organización del Tren de Aragua.

Los presuntos autores serán puestos a disposición de la justicia mañana jueves, durante la audiencia de formalización.

Además, se comunicó que el Ministerio Público determinó especial protección a la familia de Jorge Vera.