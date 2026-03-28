PDI e Interpol capturan en Maipú a integrante del Tren de Aragua buscado por sicariato en Perú

Tras su detención, se confirmó que el sujeto ingresó a Chile por un paso no habilitado y será puesto a disposición de la justicia para iniciar el proceso de extradición.

Durante la jornada del pasado viernes, la Brigada de Investigación del Crimen Organizado de la PDI junto con la Interpol concretaron la detención de un ciudadano venezolano, identificado como integrante del Tren de Aragua.

De acuerdo a la prensa peruana, el sujeto identificado como Freddy Yeikol Pérez Jiménez, de 24 años, permanecía prófugo de la justicia peruana, tras ser vinculado a un caso de sicariato ocurrido en ese país.

De acuerdo a información preliminar, el detenido se encontraba en la comuna de Maipú, donde se desempeñaba como conductor de una aplicación de transporte.





Capturan en Maipú a miembro del Tren de Aragua prófugo de la justicia peruana

De acuerdo con los antecedentes, el imputado es investigado por un homicidio en modalidad de sicariato registrado en el distrito de San Martín de Porres, en Perú.

Una zona que ha alertado a las autoridades locales, puesto que el Tren de Aragua mantendría una disputa territorial con la organización conocida como Antitrén, también ligada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Tras su detención, se confirmó que el sujeto ingresó a Chile por un paso no habilitado y será puesto a disposición de la justicia para iniciar el proceso de extradición y ser trasladado a Perú para enfrentar los cargos en su contra.