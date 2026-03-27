Inspectora asesinada y estudiantes apuñalados: Lo que se sabe del brutal ataque en colegio de Calama

El agresor es un estudiante de 18 años que cursaba 4.º medio en el establecimiento.

Durante la mañana de este viernes se reportó un macabro ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama.

De acuerdo a información policial, el ataque fue protagonizado por un estudiante de 4.º medio, quien atacó a apuñaladas a tres estudiantes y dos inspectoras.

Producto de la gravedad de las lesiones ocasionadas, una de las inspectoras, identificada como M.V.R.V., de 59 años, murió en el lugar.

Los estudiantes que permanecen heridos fueron trasladados hasta un centro asistencial.





Investigan ataque al interior de colegio en Calama

Los antecedentes recopilados indican que alrededor de las 10:30 horas, personal de Carabineros concurrió hasta el Instituto Obispo Silva Lezaeta, tras un llamado la Central de Comunicaciones (CENCO) para verificar un procedimiento por una “agresión con arma blanca al interior del recinto educacional“.

Al arribar al lugar, personal policial constató la veracidad de los hechos, estableciendo que “un alumno de 4° medio habría agredido momentos antes a tres alumnos y a dos inspectoras del establecimiento“.

El estudiante, de 18 años, fue trasladado al hospital para constatar lesiones y luego derivado a la 1.ª Comisaría para continuar con el procedimiento correspondiente, conforme a las instrucciones del Ministerio Público.

Respecto al origen del ataque, desde el colegio se limitaron a indicar a través de un comunicado que las circunstancias “actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”.

Gobierno reacciona al ataque

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció que como Gobierno presentarán una querella criminal y señaló que de forma preliminar, los antecedentes dan cuenta de que el imputado habría llegado directamente a atacar a los estudiantes de segundo medio.

Asimismo, indicó que habría llegado con más de un arma cortopunzante, sumando un gas pimienta y otros elementos contudentes.