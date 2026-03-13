Sabe tomar micro, metro y le gustan los niños: Emiliano, el perrito del Cambio de Mando 2026 busca hogar - Chilevisión

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13/03/2026 16:08

Sabe tomar micro, metro y le gustan los niños: Emiliano, el perrito del Cambio de Mando 2026 busca hogar

Emiliano ya tuvo una familia, pero lo abandonaron. El día del Cambio de Mando se escapó de su casa cuidadora y llegó campante al Congreso, donde se robó todas las miradas. Esta es su historia.

Publicado por CHV Noticias

La ceremonia de Cambio de Mando 2026 del pasado 11 de marzo estuvo marcada por momentos importantes y anécdotas graciosas, entre ellas un perrito que llegó al Congreso y se acostó en una de las alfombras sin que nadie pudiera moverlo.

Se trata de Emiliano, un perrito travieso y alegre que fue abandonado por su familia. Según sus cuidadores, "se aburrieron de él y lo abandonaron en un polideportivo en el Tranque Seco de Rodelillo".

¿Quién es Emiliano, el perrito del Cambio de Mando?

Desde entonces, Emiliano tiene comida a diario y también un refugio donde comparte con otros perritos que son cuidados por las mismas personas, pero esa no es la vida que necesita.

"Se arranca cada vez que puede porque busca a los niños, se arranca a los colegios y él anda buscando una familia, así que Emiliano se escapa todos los días. Toma la micro, toma el metro", detalla uno de sus cuidadores.

Respecto de cómo llegó a la ceremonia del Cambio de Mando 2026, explicaron: "En una de sus escapadas, nos avisan a las 8 de la mañana que había tomado la micro 506 que va desde Rodelillo hasta la Avenida Playa Ancha". 

"Nos vuelven a llamar de la Municipalidad de Valparaíso, que estaba en la alfombra roja del Congreso para el Cambio de Mando y ahí gente de la municipalidad lo entretuvo y lo mantuvo hasta que nosotros pudimos ir a rescatarlo", comentaron.

Emiliano recibió el cariño de todos los presentes en la ceremonia, así como también busca el afecto de niños y adultos en otros lugares de Valparaíso, dado que la vida en el refugio lo aburre.

"Él quiere salir a pasear", explica uno de sus cuidadores, quien notó que los lugares que más frecuenta Emiliano son colegios o lugares amplios y verdes donde haya familias completas con las que pueda compartir. 

En todas esas ocasiones, siempre lo encuentran mostrando su panza y recibiendo mimos de todos los presentes, pero nadie ha logrado adoptarlo y darle la vida que él tanto espera.

¿Cómo puedo adoptar a Emiliano?

El perrito está vacunado y busca urgentemente una familia. Si crees que él es el integrante que falta en tu hogar, no dudes en contactarte con:

Interesados en adoptar a Emiliano deben contactarse con la clínica veterinaria My mundo Pets de Valparaíso. 

Revisa las imágenes de Emiliano acá:

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