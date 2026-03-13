Aporte Familiar Permanente: Revisa quiénes reciben el último pago del ex Bono Marzo - Chilevisión

El monto del ex Bono Marzo 2026 es de $66.834 por carga familiar o por familiar.
El último pago del Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo) 2026 al tercer grupo de beneficiados se comenzará a realizar desde la próxima semana.
Este aporte busca apoyar a las familias de menores ingresos en los gastos habituales de los primeros meses del año, como útiles y uniformes escolares, colegiaturas y otros costos familiares.
El pago de la primera nómina de beneficiados se comenzó a llevar a cabo el 16 de febrero, mientras que el 2 de marzo fue el turno del segundo grupo, los que llegaron a 1 millón 177 mil familias. Es importante señalar que el monto del ex Bono Marzo 2026 es de $66.834 por carga familiar o por familiar.
El último pago del ex Bono Marzo y correspondiente al tercer grupo de beneficiados se comenzará a realizar este lunes 16 de marzo.
Los beneficiarios corresponden a trabajadores y pensionados de entidades distintas al Instituto de Previsión Social (IPS), que cobran Asignación Familiar o Maternal por su cargas familiares.
Para conocer si estás dentro del último grupo que recibirá el Aporte Familiar Permanente, haz clic a continuación e ingresar tu RUT y fecha de nacimiento.