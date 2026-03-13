Aporte Familiar Permanente: Revisa quiénes reciben el último pago del ex Bono Marzo - Chilevisión

El monto del ex Bono Marzo 2026 es de $66.834 por carga familiar o por familiar.

El último pago del Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo) 2026 al tercer grupo de beneficiados se comenzará a realizar desde la próxima semana.

Este aporte busca apoyar a las familias de menores ingresos en los gastos habituales de los primeros meses del año, como útiles y uniformes escolares, colegiaturas y otros costos familiares.

El pago de la primera nómina de beneficiados se comenzó a llevar a cabo el 16 de febrero, mientras que el 2 de marzo fue el turno del segundo grupo, los que llegaron a 1 millón 177 mil familias. Es importante señalar que el monto del ex Bono Marzo 2026 es de $66.834 por carga familiar o por familiar.

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¿Desde cuándo y quiénes reciben el último pago del Aporte Familiar Permanente 2026?

El último pago del ex Bono Marzo y correspondiente al tercer grupo de beneficiados se comenzará a realizar este lunes 16 de marzo.

Los beneficiarios corresponden a trabajadores y pensionados de entidades distintas al Instituto de Previsión Social (IPS), que cobran Asignación Familiar o Maternal por su cargas familiares.

Consulta con tu RUT si recibes el Aporte Familiar Permanente 2026

Para conocer si estás dentro del último grupo que recibirá el Aporte Familiar Permanente, haz clic a continuación e ingresar tu RUT y fecha de nacimiento.