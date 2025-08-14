 Golpe al Tren de Aragua: Cae miembro de “Los Piratas” vinculado al crimen de Ronald Ojeda - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/08/2025 07:20

Golpe al Tren de Aragua: Cae miembro de “Los Piratas” vinculado al crimen de Ronald Ojeda

El Fiscal Regional ECOH Héctor Barros junto al subprefecto Hassel Barrientos, jefe Bipe Antisecuestros Metropolitana, entregarán más antecedentes de la captura del detenido venezolano.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda
Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

Lo último

Lo más visto

“Tendremos el final que...”: La última publicación de la “Barbie-narco” chilena en Facebook

La mujer había sido detenida en 2023 junto a su pareja, quien era líder de una banda criminal. Este martes falleció en un siniestro vial junto a sus dos hijos en Frutillar.

13/08/2025

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

El Bono por Formalización del Trabajo es un aporte económico que entrega el Estado a las personas que se encuentren en el mundo laboral y cumplan algunos requisitos.

14/08/2025

“De repente me dice...”: Daniela Aránguiz contó el inesperado gesto de Cuco Cerda que la descolocó

La panelista de farándula contó una tierna historia a propósito de una dinámica de preguntas y respuestas que hizo en Instagram, luego que le consultaran si prefería a los hombres mayores o menores.

14/08/2025

4 bonos y beneficios del gobierno para personas cesantes en busca de empleo en agosto 2025

Los seguros y subsidios son algunos de los beneficios que van en ayuda de las personas sin trabajo. ¿En qué consisten y cómo puedes obtenerlos? Acá las respuestas.

12/08/2025