Golpe al Tren de Aragua: Cae miembro de “Los Piratas” vinculado al crimen de Ronald Ojeda - Chilevisión

La Fiscalía de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) confirmó este jueves la captura de uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile y que tendróa relación con crimen de Ronald Ojeda.

Se trata de Alfredo José Henríquez Pineda, un ciudadano venezolano con situación migratoria irregular en el país, quien fue arrestado la noche del miércoles por la policía civil.

El sujeto estaría no solo estaría apuntado como el autor intelectual de varios secuestros en la capital, sino que también habría participado en el secuestro con homicidio del militar Ronald Ojeda.

También conocido como el "Gordo Alex", Henríquez Pineda es uno de los jerarcas de "Los Piratas", una peligrosa facción de la organización criminal que opera en nuestro país.

Aunque de momento no se han entregado mayores antecedentes sobre su prontuario, el detenido estaría vinculado con diversos casos de secuestros ocurridos las últimas semanas en la región Metropolitana.

El Fiscal Regional ECOH Héctor Barros, junto al subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, anunció que darán a conocer información sobre la detención durante las próximas horas.