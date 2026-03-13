PDI desarticuló banda dedicada a encerronas en Santiago: Una de sus víctimas tiene 16 años y otra fue apuñalada - Chilevisión

La Policía de Investigaciones (PDI) logró detener a una banda de delincuentes que cometía violentos robos de autos en el sector norte de Santiago. Los individuos se dedicaban a robar autos de alta gama e incluso apuñalaron a una de sus víctimas. El lunes pasado, uno de sus integrantes fue abatido por un funcionario de la PDI que utilizó su arma de servicio en legítima defensa. Además, uno de los delincuentes se entregó tras haber participado en otro intento de robo que terminó con la vida de un adolescente de 16 años.