Al menos 10 disparos: Un muerto y dos heridos deja violenta balacera en Independencia - Chilevisión

La víctima fatal aún no ha sido identificada. En el lugar se encontraron al menos 10 casquillos de bala.

La madrugada de este sábado se reportó una violenta balacera en la comuna de Independencia, en la región Metropolitana, la que dejó un muerto y dos heridos.

Al llegar personal de Carabineros al lugar, se dio cuenta de que efectivamente una persona permanecía fallecida en la vía pública producto de un impacto balístico.

Asimismo, otros dos sujetos habrían resultado heridos en la balacera, los cuales se mantendrían en un centro asistencial cercano.

Qué se sabe del homicidio en Independencia

El hecho ocurrió durante horas de la madrugada en calle Escanilla con San Luis, en Independencia, hasta donde llegó Carabineros tras una denuncia de balacera.

De acuerdo con el fiscal ECOH, Fernando Anais, "en el lugar se encuentra una persona fallecida, hay dos personas más que se encuentran en un centro asistencial, los cuales están siendo contactados por parte de personal policial para obtener sus testimonio".

Hasta el momento, personal de la Policía de Investigaciones se encuentra recolectando evidencia balística, ya que en el lugar se encontraron al menos diez casquillos de bala, y revisando las cámaras de seguridad de locales cercanos para entender la dinámica del crimen.