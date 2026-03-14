 Al menos 10 disparos: Un muerto y dos heridos deja violenta balacera en Independencia - Chilevisión
Minuto a minuto
“Eso es pasar gato por liebre”: Oposición critica proyecto de “Reconstrucción Nacional” del Gobierno Limitar gratuidad universitaria y cambios en impuestos : El proyecto de “Reconstrucción Nacional” del Gobierno Fiscalía instruye diligencias a la PDI por muerte de joven baleado por carabineros en San Bernardo Familia de víctima en explosión de Renca se querella contra empresa de gas “Cuida a mi hijo”: Revelan la última llamada de joven madre que murió tras explosión en Renca
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/03/2026 08:14

Al menos 10 disparos: Un muerto y dos heridos deja violenta balacera en Independencia

La víctima fatal aún no ha sido identificada. En el lugar se encontraron al menos 10 casquillos de bala.

Publicado por Josefina Vera

La madrugada de este sábado se reportó una violenta balacera en la comuna de Independencia, en la región Metropolitana, la que dejó un muerto y dos heridos.

Al llegar personal de Carabineros al lugar, se dio cuenta de que efectivamente una persona permanecía fallecida en la vía pública producto de un impacto balístico.

Asimismo, otros dos sujetos habrían resultado heridos en la balacera, los cuales se mantendrían en un centro asistencial cercano.

Qué se sabe del homicidio en Independencia

El hecho ocurrió durante horas de la madrugada en calle Escanilla con San Luis, en Independencia, hasta donde llegó Carabineros tras una denuncia de balacera.

De acuerdo con el fiscal ECOH, Fernando Anais, "en el lugar se encuentra una persona fallecida, hay dos personas más que se encuentran en un centro asistencial, los cuales están siendo contactados por parte de personal policial para obtener sus testimonio".

Hasta el momento, personal de la Policía de Investigaciones se encuentra recolectando evidencia balística, ya que en el lugar se encontraron al menos diez casquillos de bala, y revisando las cámaras de seguridad de locales cercanos para entender la dinámica del crimen.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Eres madre? Estos son los bonos y beneficios a los que puedes acceder y cómo solicitarlos

Lo último

Lo más visto

Marité Matus rompe el silencio tras separación: “No soy la loca, la celópata que Camilo instaló durante meses”

La expareja de Camilo Huerta habló de las supuestas infidelidades, las pruebas que tiene, arremetió contra Pamela Díaz y contó una serie de detalles inéditos.

13/03/2026

Carabinero de civil mata de un disparo a joven en San Bernardo: Habría ido camino a un partido de fútbol

Según vecinos que presenciaron lo ocurrido, los carabineros no portaban identificación visible, lo que habría generado temor en la víctima ante una posible encerrona.

14/03/2026

“Tuvo una forma de amarme...”: Maite Orsini llegó a las lágrimas recordando sus inicios con Jorge Valdivia

La exdiputada reveló cómo el Mago se logró ganar su corazón estando para ella en uno de los momentos más difíciles de su vida.

14/03/2026

Emiten alerta para tres regiones por fuerte lluvia con isoterma cero alta

Se indicó que el sistema comenzará en la madrugada del domingo 15 de marzo y se extenderá hasta la noche del lunes 16. 

13/03/2026