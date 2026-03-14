Permiso de circulación 2026: Esta es la multa que arriesgas si no lo pagas a tiempo - Chilevisión

El plazo para pagar el permiso de circulación está por terminar. Conoce cuál es la multa que arriesgan quienes no cumplan con el trámite antes del 31 de marzo.

Queda poco para que termine el plazo para pagar el permiso de circulación. Trámite obligatorio para todos los vehículos que transitan en Chile y que va en beneficio de las municipalidades.

El plazo para pagar el permiso de circulación inició el pasado 1 de febrero y quienes no lo realicen antes de la fecha límite se exponen a multas, recargos e incluso a que su vehículo sea retirado de circulación si es fiscalizado.

¿Hasta cuándo se puede pagar el permiso de circulación?

El plazo para realizar el trámite para vehículos particulares vence el 31 de marzo de cada año y los automovilistas que no lo realicen, se arriesgan a una multa.

¿De cuánto es la multa por no pagar el permiso de circulación?

En caso de circular sin el permiso de circulación vigente, el conductor arriesga una multa que va entre 1 a 1,5 UTM, es decir entre $69.000 y $104.000, según el valor de la UTM en marzo de 2026.

Lo anterior, porque es considerado una infracción grave. Además, el monto final puede aumentar si se suman intereses y recargos por atraso.