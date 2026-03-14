“Me subió mucho el TAG”: Marité Matus revelas las “red flags” de Camilo Huerta durante su relación - Chilevisión

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14/03/2026 09:54

“Me subió mucho el TAG”: Marité Matus revelas las “red flags” de Camilo Huerta durante su relación

La empresaria reveló que sacó de las deudas a su ex marido y que incluso le daba dinero para que le comprara regalos a ella.

Publicado por Josefina Vera

María Teresa, "Marité", Matus alzó la voz y reveló una serie de situaciones que la hicieron dudar de su relación con Camilo Huerta, en su mayoría por problemas con el dinero.

La empresaria no tuvo pelos en la lengua para dar a conocer las red flags de su exmarido, quien según aseguró, vivió a costa de ella por años e incluso intentó apropiarse de un negocio que ella había financiado.

Las red flags de Camilo Huerta y el dinero de Marité Matus

En conversación con LUN, la ex de Arturo Vidal confesó que desde el inicio notó cierto interés de Huerta en su dinero. "Él siempre sabía cómo sacarme algo (dinero), pero me hacía la tonta (...) los primeros días que saliamos, él me muestra el celular, me dice, '¿sabes qué? no te pude escribir porque mira, está malo, roto'. Le compré un celular, último modelo", detalló.

Un mes después, él ya no podía ir a verla por otro problema económico, el TAG. "Al mes me dice, 'ya no voy a poder venir mas acá a verte porque me subió mucho el TAG', entonces le digo, 'no te preocpes, yo te voy a ayudar'", agregó.

No obstante, cuando la pareja se fue a vivir junta apareció otra red flag, la rutina de Camilo. "Cuando se vino a vivir acá, cambió todo. Camilo iba a trabajar tres veces a la semana (...) Yo llegaba a la casa de ir a dejar a mis hijos al colegio, hacer mis cosas y él estaba acostado (...) verlo siempre acostado a él me molestaba mucho", confesó.

Siguiendo en la línea del dinero, Marité reveló que cuando se conocieron, Huerta mantenía todo tipo de deudas pendientes, las que furon costeadas por la empresaria. "Yo le hacía los depositos y aparte siempre le dejaba plata para que él me comprara algo a mí, con mi plata. todo se lo di yo", aseguró.

Asimismo, Matus reveló que organizó sola su matrimonio. "Un día le pregunté cuál iba a ser su aporte y me dijo que sus papás iban a vender un motorhome para ayudarme. Le dije que no correspndía, que lo hacía yo", indicó.

Algo similar ocurrió con el dispensario que soñaba Huerta, el cual estaría a nombre de María Teresa, sin embargo, Camilo lo retrasó hasta que su abogado reveló que no habían hecho el trámite.

"Le dije que ya no quería prestarle más plata porque recibía un sueldo y podía pagarme una cuota. Se enojó y se fue. Esa fue la última vez que lo vi", cerró María Teresa.

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