Anuncian cortes de luz en seis comunas de la RM para este lunes 11 de mayo

Como parte de los trabajos programados de la empresa, estas interrupciones se prolongarán por más de seis horas en varios casos.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, anunció que siete sectores de Santiago sufrirán corte de luz este lunes 11 de mayo.

De acuerdo a lo publicado por el propio organismo, la interrupción del servicio se ocasionará por trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las seis comunas que sufrirán cortes de luz son: Las Condes, Vitacura, Providencia, Estación Central, San Ramón y Huechuraba.





Anuncian corte de luz para 6 comunas de la RM este lunes 11 de mayo

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Vitacura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Providencia: desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.

Estación Central: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Ramón: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Huechuraba: desde las 9:30 hasta las 12:00 horas.